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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:54

Губернатор Травников прокатился на лыжах вместе с новосибирцами на «Лыжне России»

11 февраля 2023, 06:49
Фото: Правительство НСО
Губернатор тоже катался на лыжах
Андрей Травников принял участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» и прокатился вместе с тысячами новосибирцев.

Всероссийская массовая 41-ая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась 11 февраля. Тысячи жителей Новосибирской области не побоялись мороза и с удовольствием приняли участие в забеге. В стороне не остался и губернатор Андрей Травников. Всем известно, что он заядлый лыжник. Когда-то глава региона шутил, что «дорожники плачут, а лыжники радуются» из-за большого количества снега.

Фото: Правительство НСО

Стоит отметить, что это зимнее физкультурно-спортивное мероприятие проводят с 1982 года в России регулярно. Новосибирская область принимает спортсменов или просто любителей спорта с 2004 года. Лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта участвуют в городской лыжной гонке в Академгородке. Там сегодня собралось около трех тысяч человек.

Не только взрослые, но и дети сегодня вышли на лыжи. Также в гонке приняли участие члены Правительства НСО, мэрии Новосибирска, депутаты, победители и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.

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#Эмилия Губарева#Губернатор#Губернатор Травников#Лыжи#Лыжня России-2023#Общество#Спорт#Новосибирск#Академгородок
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