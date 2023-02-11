Губернатор Травников прокатился на лыжах вместе с новосибирцами на «Лыжне России»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Всероссийская массовая 41-ая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась 11 февраля. Тысячи жителей Новосибирской области не побоялись мороза и с удовольствием приняли участие в забеге. В стороне не остался и губернатор Андрей Травников. Всем известно, что он заядлый лыжник. Когда-то глава региона шутил, что «дорожники плачут, а лыжники радуются» из-за большого количества снега.
Стоит отметить, что это зимнее физкультурно-спортивное мероприятие проводят с 1982 года в России регулярно. Новосибирская область принимает спортсменов или просто любителей спорта с 2004 года. Лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта участвуют в городской лыжной гонке в Академгородке. Там сегодня собралось около трех тысяч человек.
Не только взрослые, но и дети сегодня вышли на лыжи. Также в гонке приняли участие члены Правительства НСО, мэрии Новосибирска, депутаты, победители и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.