Губернатор Травников прокатился на лыжах вместе с новосибирцами на «Лыжне России»

Стоит отметить, что это зимнее физкультурно-спортивное мероприятие проводят с 1982 года в России регулярно. Новосибирская область принимает спортсменов или просто любителей спорта с 2004 года. Лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта участвуют в городской лыжной гонке в Академгородке. Там сегодня собралось около трех тысяч человек.