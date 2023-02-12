Спасенный кот Митя был передан волонтерам, которые показали хвостатого ветеринарам. В клинике у пострадавшего диагностировали перелом бедра и ушибы внутренних органов. Чтобы сохранить подвижность, коту сделали операцию. Сейчас он все еще находится в клинике, приходит в себя после пережитого стресса. Ветеринары ставят коту обезболивающие, чтобы снять боль. После операции коту стало легче, он уже позволяет гладить себя.