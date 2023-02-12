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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Коту Мите, спасенному из-под обломков дома после взрыва на Линейной, сделали операцию

Сегодня, 10:59

Кот Митя прооперирован после спасения из дома, рухнувшего от взрыва в Новосибирске

Коту Мите повезло - его не только вытащили из-под завалов рухнувшего дома живым, но и сразу передали врачам. Ветеринары диагностировали у кота многочисленные ушибы внутренних органов и перелом бедра, который не позволял коту передвигаться. Животному сделали операцию, после которой он сможет ходить.

Спасенный кот Митя был передан волонтерам, которые показали хвостатого ветеринарам. В клинике у пострадавшего диагностировали перелом бедра и ушибы внутренних органов. Чтобы сохранить подвижность, коту сделали операцию. Сейчас он все еще находится в клинике, приходит в себя после пережитого стресса. Ветеринары ставят коту обезболивающие, чтобы снять боль. После операции коту стало легче, он уже позволяет гладить себя.

К волонтерам обращались десятки новосибирцев с вопросами о судьбе кота, многие предлагали забрать его после того, как Митю выпишут из клиники. На эти многочисленные просьбы волонтеры отвечают, что кота заберут родители его хозяйки, которая погибла при взрыве дома.

В Новосибирске начали прощаться с погибшими во время взрыва жилого дома на Линейной
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Сегодня 12 февраля начались похороны погибших во время взрыва на ул. Линейная, 39. Одним из первых похоронили Александра Дурасова, оказавшегося на месте взрыва случайно - он шел на работу в метро мимо злополучного дома в тот самый момент, когда в доме взорвался бытовой газ.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область#Взрыв#Кот#Дом#Ветеринария
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