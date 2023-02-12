Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Спасенный кот Митя был передан волонтерам, которые показали хвостатого ветеринарам. В клинике у пострадавшего диагностировали перелом бедра и ушибы внутренних органов. Чтобы сохранить подвижность, коту сделали операцию. Сейчас он все еще находится в клинике, приходит в себя после пережитого стресса. Ветеринары ставят коту обезболивающие, чтобы снять боль. После операции коту стало легче, он уже позволяет гладить себя.
К волонтерам обращались десятки новосибирцев с вопросами о судьбе кота, многие предлагали забрать его после того, как Митю выпишут из клиники. На эти многочисленные просьбы волонтеры отвечают, что кота заберут родители его хозяйки, которая погибла при взрыве дома.
Сегодня 12 февраля начались похороны погибших во время взрыва на ул. Линейная, 39. Одним из первых похоронили Александра Дурасова, оказавшегося на месте взрыва случайно - он шел на работу в метро мимо злополучного дома в тот самый момент, когда в доме взорвался бытовой газ.