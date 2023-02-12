Сегодня родные и друзья простились с Александром Дурасовым, его похоронили на Клещихинском кладбище в Ленинском районе Новосибирска. Прощание прошло в мемориальном зале на ул. Хилокской. Через несколько дней ему исполнилось бы 44 года, мужчина работал старшим мастером в новосибирском метрополитене. Также Александр был известен как поэт, стихи которого высоко ценили в литературных кругах столицы. Известно, что в марте прошлого года мужчина похоронил старшую дочь.