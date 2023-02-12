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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Новосибирске начали прощаться с погибшими во время взрыва жилого дома на Линейной

12 февраля 2023, 08:15
Фото: atas.info
Начались похороны погибших 9 февраля в Новосибирске при взрыве дома на Линейной.

Сегодня в Новосибирске прощаются в погибшими при взрыве газа в доме на Линейной, 39

12 февраля на Клещихинском кладбище простились с поэтом Александром Дурасовым, оказавшимся на месте взрыва дома случайно - он шел мимо на работу в метрополитене Новосибирска.

Сегодня родные и друзья простились с Александром Дурасовым, его похоронили на Клещихинском кладбище в Ленинском районе Новосибирска. Прощание прошло в мемориальном зале на ул. Хилокской. Через несколько дней ему исполнилось бы 44 года, мужчина работал старшим мастером в новосибирском метрополитене. Также Александр был известен как поэт, стихи которого высоко ценили в литературных кругах столицы. Известно, что в марте прошлого года мужчина похоронил старшую дочь.

Подозреваемым в причастности к взрыву в Новосибирске могут дать реальные сроки
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Всего при взрыве погибло 13 человек, задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву. Ими оказались жители Омской области, представлявшиеся сотрудниками газовых служб. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для обоих задержанных в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца.

#Ольга Храмушкина#Взрыв#ЧП#Дом#Прощание#Общество#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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