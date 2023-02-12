Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Торжественное награждение прошло в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. Временно исполняющий обязанности НВИ Росгвардии полковник Сослан Козаев вручил госнаграду курсанту, ранее принимавшему участие в СВО.
Младший сержант Максим А. служил по контракту в одной из воинских частей специального назначения Росгвардии, принимал непосредственное участие в проведении специальной военной операции.
В августе 2022 года после успешной сдачи экзаменов младший сержант Максим А. был зачислен на 1 курс факультета (сил специального назначения) НВИ Росгвардии.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.
Ранее стало известно награждении новосибирского военного медалью «За отвагу».