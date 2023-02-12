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Курсанта Новосибирского военного института Росгвардии наградили Георгиевским Крестом

12 февраля 2023, 10:11
Фото: atas.info
Награждение курсанта НВИ Росгвардии прошло в торжественной обстановке.

Курсанту НВИ Росгвардии — участнику СВО вручили Георгиевский Крест

В Новосибирском военном институте Росгвардии прошло торжественное награждение курсанта — участника СВО Георгиевским Крестом.

Торжественное награждение прошло в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. Временно исполняющий обязанности НВИ Росгвардии полковник Сослан Козаев вручил госнаграду курсанту, ранее принимавшему участие в СВО.

Младший сержант Максим А. служил по контракту в одной из воинских частей специального назначения Росгвардии, принимал непосредственное участие в проведении специальной военной операции.

Награждение прошло в торжественной обстановке.
Фото: atas.info

В августе 2022 года после успешной сдачи экзаменов младший сержант Максим А. был зачислен на 1 курс факультета (сил специального назначения) НВИ Росгвардии.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

Герой нашего времени: новосибирский военный награжден медалью «За отвагу»
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Ранее стало известно награждении новосибирского военного медалью «За отвагу».

#Награда#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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