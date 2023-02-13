В Новосибирске в закрытых гробах похоронят погибших при взрыве газа маму и дочь

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Церемония проходит в похоронном доме «Некрополь». Возложить цветы и игрушки к гробам пришли около 100 человек, среди которых родственники, друзья и земляки, сообщает Сиб.фм.
Напомним, трагедия произошла 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39. Из-за утечки газа произошел взрыв. Погибли 14 человек.
Ранее сообщалось, что в этот день женщина праздновала день рождения. Она была в квартире вместе со своей маленькой дочерью, а отец семейства находился на работе.