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Updated Сегодня, 07:27

В Новосибирске в закрытых гробах похоронят погибших при взрыве газа маму и дочь

13 февраля 2023, 07:25
Фото: Сиб.фм
Проходит церемония прощания с погибшими мамой и дочерью в Новосибирске
Новосибирцы 13 февраля прощаются женщиной и ее 2-летней дочерью, которые погибли при взрыве газа в доме. Их похоронят в белых закрытых гробах.

Церемония проходит в похоронном доме «Некрополь». Возложить цветы и игрушки к гробам пришли около 100 человек, среди которых родственники, друзья и земляки, сообщает Сиб.фм.

Напомним, трагедия произошла 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39. Из-за утечки газа произошел взрыв. Погибли 14 человек.

Ранее сообщалось, что в этот день женщина праздновала день рождения. Она была в квартире вместе со своей маленькой дочерью, а отец семейства находился на работе.

Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения
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#Алина Шефер#Похороны#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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