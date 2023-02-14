Стала известна средняя зарплата в Новосибирске по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
По данным Новосибирскстата, с января по ноябрь прошлого года средняя номинальная зарплата составила 50 574 рублей. Это документально подтвержденная плата сотруднику за определенный объем работы.
Отмечается, что в процентном соотношении за тот же период 2021 года она выросла до 111,9% с 111,3%. Даже покупательская способность с такой зарплатой выросла до 104,8% за последний год.
А ведь еще два года назад реальная заработная плата составляла 98%. То есть трудящийся новосибирец мог позволить себе меньше покупок на свой месячный заработок, чем сейчас.