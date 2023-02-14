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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Стала известна средняя зарплата в Новосибирске по итогам 2022 года

14 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
Названа средняя зарплата новосибирца в 2022 году
Аналитики назвали среднемесячную зарплату жителя Новосибирской области. Она превысила 50 тысяч рублей за 2022 год.

По данным Новосибирскстата, с января по ноябрь прошлого года средняя номинальная зарплата составила 50 574 рублей. Это документально подтвержденная плата сотруднику за определенный объем работы.

Отмечается, что в процентном соотношении за тот же период 2021 года она выросла до 111,9% с 111,3%. Даже покупательская способность с такой зарплатой выросла до 104,8% за последний год.

А ведь еще два года назад реальная заработная плата составляла 98%. То есть трудящийся новосибирец мог позволить себе меньше покупок на свой месячный заработок, чем сейчас.

#Алина Шефер#Зарплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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