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Сколько зарабатывают главврачи в Новосибирске – смотрим декларации за 2021 год

29 мая 02:38
Фото: 2 гис
Главврачи больниц в Новосибирске раскрыли свои доходы за 2021 год – самым богатым медиком стала главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор.

Юлия Моор вошла в тройку лидеров, у кого доходы превышают несколько миллионов рублей. Так, в декларации указана сумма – 10,5 млн рублей.

Следующим по заработку в декларации лидирует главврач Государственного Новосибирского областного врачебно-физкультурного диспансера - Андрей Томчук. За прошлый год он задекларировал доход в 9,3 млн рублей.

Сергей Астраков - главный врач Городской клинической больницы № 25 за год заработал 8,8 млн рублей.

Главврач Горбольницы Юрий Бравве задекларировал доход в 4 млн рублей.

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