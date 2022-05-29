Сколько зарабатывают главврачи в Новосибирске – смотрим декларации за 2021 год

Юлия Моор вошла в тройку лидеров, у кого доходы превышают несколько миллионов рублей. Так, в декларации указана сумма – 10,5 млн рублей.
Следующим по заработку в декларации лидирует главврач Государственного Новосибирского областного врачебно-физкультурного диспансера - Андрей Томчук. За прошлый год он задекларировал доход в 9,3 млн рублей.
Сергей Астраков - главный врач Городской клинической больницы № 25 за год заработал 8,8 млн рублей.
Главврач Горбольницы Юрий Бравве задекларировал доход в 4 млн рублей.