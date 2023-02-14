Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
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Updated Сегодня, 10:54
Во вторник, 14 февраля, в ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспорту и информационной политике директор ГБУ НСО "Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети" (ОТС) Сергей Эклер представил депутатам кандидатуру на должность главного редактора "Радио 54", которое входит в информационный холдинг ОТС, контролируемый региональным правительством.
В качестве руководителя редакции предложены Ольга Хотенова, которая много лет работает на радиостанции и занимается новостным вещанием. Как подчеркнул Эклер, они с Хотеновой уже неоднократно обсуждали планы по развитию радиостанции.
"Информирование – приоритетное направление станции", - подчеркнул Сергей Эклер.
По словам директора холдинга, в этом году планируется наладить вещание "Радио 54" в Здвинске, Чистоозерном и Линево. Таким образом, потенциальный охват радиостанции составит 92% жителей Новосибирской области.
Профильный комитет единогласно одобрил кандидатуру Ольги Хотеновой. Теперь, согласно процедуре, ее должны утвердить в должности на сессии Законодательного собрания.
7 декабря 2022 года стало известно о смерти главного редактора "Радио 54" Анатолия Сивохина. Он скоропостижно ушел из жизни в возрасте 47 лет.