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Updated Сегодня, 10:54

В Новосибирске представили кандидатуру нового главного редактора "Радио 54"

14 февраля 2023, 10:52
Фото: Изображение от Freepik
Радиостанция входит в информационный холдинга правительства Новосибирской области

"Радио 54" в Новосибирске возглавит сотрудница холдинга ОТС

В ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике была названа кандидатура нового главреда правительственного "Радио 54". Анатолий Сивохин, ранее занимавший эту должность, скоропостижно скончался в декабре 2022 года

Во вторник, 14 февраля, в ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспорту и информационной политике директор ГБУ НСО "Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети" (ОТС) Сергей Эклер представил депутатам кандидатуру на должность главного редактора "Радио 54", которое входит в информационный холдинг ОТС, контролируемый региональным правительством.

В качестве руководителя редакции предложены Ольга Хотенова, которая много лет работает на радиостанции и занимается новостным вещанием. Как подчеркнул Эклер, они с Хотеновой уже неоднократно обсуждали планы по развитию радиостанции.

"Информирование – приоритетное направление станции", - подчеркнул Сергей Эклер.

По словам директора холдинга, в этом году планируется наладить вещание "Радио 54" в Здвинске, Чистоозерном и Линево. Таким образом, потенциальный охват  радиостанции составит 92% жителей Новосибирской области.

Профильный комитет единогласно одобрил кандидатуру Ольги Хотеновой. Теперь, согласно процедуре, ее должны утвердить в должности на сессии Законодательного собрания.

7 декабря 2022 года стало известно о смерти главного редактора "Радио 54" Анатолия Сивохина. Он скоропостижно ушел из жизни в возрасте 47 лет.

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#СМИ#Радио#Редактор#Общество#Новосибирск
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