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Published Сегодня, 01:52

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

Житель Новосибирска продает часы министра путей сообщения за 20 млн рублей

14 февраля 2023, 01:52
Фото: Авито
В Новосибирске выставили на продажу часы чиновника за 20 млн рублей
Объявление о продаже часов министра путей сообщения появилось в Новосибирске на сайте Авито. Их продают почти за 20 млн рублей.

Продавец отметил, что эти наручные часы – эксклюзив, подаренный на 160-летний юбилей РЖД. Их лично вручил его высокопоставленному родственнику министр путей сообщения в 1998 году.

На тыльной стороне красуется гравировка с именем бывшего владельца - И.Н. Гусев. На циферблате – золотой паровоз.

В объявлении сказано, что подобных часов нет ни у кого в мире. Именно поэтому нынешний владелец без стеснения указал за них цену в 1 999 9999 рублей.

Напомним,ранее за аномальную цену другой новосибирец продавал iPhone с бриллиантами.

В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей
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#Алина Шефер#Продажа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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