Житель Новосибирска продает часы министра путей сообщения за 20 млн рублей

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Продавец отметил, что эти наручные часы – эксклюзив, подаренный на 160-летний юбилей РЖД. Их лично вручил его высокопоставленному родственнику министр путей сообщения в 1998 году.
На тыльной стороне красуется гравировка с именем бывшего владельца - И.Н. Гусев. На циферблате – золотой паровоз.
В объявлении сказано, что подобных часов нет ни у кого в мире. Именно поэтому нынешний владелец без стеснения указал за них цену в 1 999 9999 рублей.
Напомним,ранее за аномальную цену другой новосибирец продавал iPhone с бриллиантами.