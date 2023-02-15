В Новосибирске пропал после уроков в школе 15-летний голубоглазый блондин

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как рассказали волонтеры, мальчик не вернулся домой со школы еще 14 февраля. Сейчас задействованы десятки людей на его поисках.
«Подросток, как обычно, пошел на уроки в 8 утра. Дома так и не появлялся со вчерашнего дня. Только сегодня мы начали его искать», - сообщили в отряде.
Судя по ориентировки, у Артема белоснежные волосы и голубые глаза. Рост – 177 см.
Последний раз его видели в черном пуховике, темных штанах и белой шапке.
Напомним, также сейчас ищут пропавшую утром 15 февраля женщину с особенностями развития в Новосибирске.