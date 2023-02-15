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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Новосибирске пропал после уроков в школе 15-летний голубоглазый блондин

15 февраля 2023, 08:22
Фото: «ДоброСпас»/ВК
Школьник пропал в Новосибирске - ищут уже сутки
Школьника 15 лет Артема Юргина разыскивают в Новосибирске. Поиском занимается отряд «ДоброСпас».

Как рассказали волонтеры, мальчик не вернулся домой со школы еще 14 февраля. Сейчас задействованы десятки людей на его поисках.

«Подросток, как обычно, пошел на уроки в 8 утра. Дома так и не появлялся со вчерашнего дня. Только сегодня мы начали его искать», - сообщили в отряде.

Судя по ориентировки, у Артема белоснежные волосы и голубые глаза. Рост – 177 см.  

Последний раз его видели в черном пуховике, темных штанах и белой шапке.

Напомним, также сейчас ищут пропавшую утром 15 февраля женщину с особенностями развития в Новосибирске.

Родные проглядели: в Новосибирске ищут женщину с отставанием в развитии
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#Алина Шефер#Пропал#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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