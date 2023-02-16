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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Черняйкин погиб на СВО

16 февраля 2023, 10:36
Фото: Новосибирск скорбит
Новосибирский боец «Вагнер» погиб на СВО
Новосибирцы простились в селе Мамоново с героически погибшим на СВО земляком Романом Черняйкиным. Он оборонял город Артемовск в составе ЧВК «Вагнер».

Сибиряк отправился на фронт в ноябре 2022 года, а погиб 5 января этого года на территории ДНР. На днях друзья и родные проводили мужчину в последний путь.

Роман родился в селе Мамоново, окончил местную школу, а затем училище №77. Отслужил в армии и устроился работать охранником.

Бывшая школьная учительница вспомнила на церемонии похорон, каким спокойным и трудолюбивым был с детства Роман. Присутствующие возложили к его могиле цветы и поблагодарили за защиту нашей Родины.

#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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