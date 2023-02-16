Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Черняйкин погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сибиряк отправился на фронт в ноябре 2022 года, а погиб 5 января этого года на территории ДНР. На днях друзья и родные проводили мужчину в последний путь.
Роман родился в селе Мамоново, окончил местную школу, а затем училище №77. Отслужил в армии и устроился работать охранником.
Бывшая школьная учительница вспомнила на церемонии похорон, каким спокойным и трудолюбивым был с детства Роман. Присутствующие возложили к его могиле цветы и поблагодарили за защиту нашей Родины.