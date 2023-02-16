Остается вопрос, почему невозможно отключить услугу по телефону? Читательница из Кыштовки несколько раз звонила в офис, но услугу так и не отключили, и деньги продолжают снимать: «Звонила — по общему номеру, то ли в Москву, то ли в Новосибирск. Они меня в свои объятия заключили и отпускать не хотят. Я ходила к начальнику офиса в Кыштовке — и он мне сказал, что это не наша компетенция. Он мне дал номер телефона и я по нему звонила. Они очень вежливо пообщались, но не отключили до сих пор». Телефонный номер, услуги по которому оказалось так сложно отключить, есть в редакции.