Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Жительница села Кыштовка обратилась с проблемой отключения от услуг компании «Ростелеком»: «У меня подключен домашний телефон от „Ростелеком“. Отказаться от него я решила в 2022 году, но они (прим. ред. сотрудники „Ростелеком“) уговорили меня полгода еще подумать. Полгода прошло, и все-таки я решила отказаться. Тогда у нас еще работало отделение и был специалист по работе с клиентами. Она открыла компьютер, что-то отметила, и сказала, что в следующем месяце должны отключить».
Эта ситуация произошла в сентябре, как раз тогда, когда в Кыштовке и по всей России активно закрывались офисы «Ростелеком». Но тогда женщину так и не отключили от услуг компании. Она получила счет за услуги за октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль. Судя по всему, договор с компанией так и не расторгнут. Несмотря на то, что домашний телефон уже давно отключен, счета продолжают приходить.
В последние дни работы отделения в Кыштовке женщина попробовала еще раз решить вопрос с отключением: «Позвонила в наше отделение, говорю — ну как так, почему с меня опять сняли деньги. Мне ответили — это вопрос не к нам, мы этими вещами не занимаемся, вам надо выходить на головное предприятие. Я позвонила, объяснила, говорю — отключите, я не хочу платить за то, чем я не пользуюсь. И с тех пор, каждый месяц 20-го числа выставляют счет. Вот 20 января заплатила за январь, и они опять мне выставили счет на 285 рублей. А телефон отключен с лета прошлого года».
Редакция написала запрос в отдел по связям с общественностью компании, но официального ответа не получила. Телефон отдела по связям с общественностью на сайте не указан. Дозвониться по общему номеру оказалось настоящим квестом — отвечает робот, среди предложенных вариантов есть только «подключение услуг». Переключиться на оператора сразу тоже нельзя, остается один вариант — ждать и слушать механический текст от робота. Ждать приходится по 7-10 минут.
Оператор, до которого с трудом удалось дозвониться, вник в ситуацию и предложил отправить документы Почтой России: «Вам нужно отправить заказным письмом заявление на отключение, указать телефон, адрес, ФИО, на кого оформлен договор, приложить копию паспорта — первый разворот и страницу с пропиской. Отправить 630 005, Новосибирск, ул. Ермака, 39. Новосибирский филиал ПАО „Ростелеком“.
Вот так, в XXI веке оператор связи «Ростелеком» предлагает Почтой отправлять документы. Правда, в конце разговора, оператор все же уточнила, что «на электронный адрес тоже можно отправить, но это, наверно, сложно для пожилого человека».
Подобная история произошла в Бердске, там в марте 2022 года обратились в компанию «Ростелеком» с просьбой отключить интернет в связи с переходом на другого провайдера. Точно так же оператор компании настойчиво уговорил, не закрывать договор, а приостановить действие на полгода. А через полгода, когда, естественно, пользователь уже и забыл о существовании этого договора, без предупреждения и оказания услуг компания просто выставила счет. Деньги списались автоматически. Плюс к этому в июне Ростелеком выставил в счете задолженность 837 руб, хотя на фото ниже видно, что ежемесячно деньги списывались в определенную дату. Откуда взялась эта задолженность?
По лицевому счету, с которого списались деньги, полгода не было роутера компании «Ростелеком», но компания списала 1239 руб за неоказанные услуги. Окончательно расторгнуть с ними договор помог визит в офис, который тогда еще работал в Бердске, но о том, чтобы вернуть списанную за неоказанные услуги сумму и речи не шло — «договор же еще действовал».
Остается вопрос, почему невозможно отключить услугу по телефону? Читательница из Кыштовки несколько раз звонила в офис, но услугу так и не отключили, и деньги продолжают снимать: «Звонила — по общему номеру, то ли в Москву, то ли в Новосибирск. Они меня в свои объятия заключили и отпускать не хотят. Я ходила к начальнику офиса в Кыштовке — и он мне сказал, что это не наша компетенция. Он мне дал номер телефона и я по нему звонила. Они очень вежливо пообщались, но не отключили до сих пор». Телефонный номер, услуги по которому оказалось так сложно отключить, есть в редакции.