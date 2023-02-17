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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Новосибирске подсчитали, на сколько подорожали блины на Масленицу 2023

17 февраля 2023, 13:00
Фото: Pixabay.com
Блины - главный символ Масленицы
Специалисты Новосибирскстата сравнили текущие цены на ингредиенты для блинов с прошлогодними. Вышло дороже на 4,6%. Порция блинов без начинки в феврале 2023 стоит 160 рублей.

Рецепт взят классический из расчета на литр молока. Соответственно, нужно шесть яиц, 300 граммов муки, немного соли, сахара и 150 vk подсолнечного масла.

Больше других ингредиентов за год подорожала соль, уверяют статистики: + 16,5%. Затем идут сахар и молоко. Растительное масло, напротив, подешевело на полтора процента.

На сколько подорожали блины в Новосибирске в 2023 году
Фото: Новосибирскстат
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Из начинок самую высокую динамику показало бабушкино варенье, почти +40%. Красная икра и сметана стали дороже на 9 и 13% соответственно.

Напомним, что в 2023 году в России Масленицу будут праздновать с 20 по 26 февраля. Администрация Новосибирска подготовила масштабную программу развлечений. ТОСы города проведут локальные праздники в 13 дворах.

Год назад народные гуляния на Масленицу в Новосибирске отменили из-за коронавирусных ограничений.

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#Дмитрий Зайцев#Масленица#Статистика#Цены#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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