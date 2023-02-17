На сколько подорожали блины в Новосибирске в 2023 году

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Рецепт взят классический из расчета на литр молока. Соответственно, нужно шесть яиц, 300 граммов муки, немного соли, сахара и 150 vk подсолнечного масла.
Больше других ингредиентов за год подорожала соль, уверяют статистики: + 16,5%. Затем идут сахар и молоко. Растительное масло, напротив, подешевело на полтора процента.
Из начинок самую высокую динамику показало бабушкино варенье, почти +40%. Красная икра и сметана стали дороже на 9 и 13% соответственно.
Напомним, что в 2023 году в России Масленицу будут праздновать с 20 по 26 февраля. Администрация Новосибирска подготовила масштабную программу развлечений. ТОСы города проведут локальные праздники в 13 дворах.
Год назад народные гуляния на Масленицу в Новосибирске отменили из-за коронавирусных ограничений.