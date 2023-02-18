На фоне вспышки заражения вирусом Марбурга в Африке и заявлений Роспотребнадзора об усилении мер санитарного контроля на границах, новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что считает маловероятным широкое распространение смертельного вируса. Несмотря на то, что летальность в случае заражения достигает 90%, заразность вируса низкая. Он не передается воздушно-капельным путем, только через кровь и выделения больного человека. Во второй половине 20 века вирус Марбурга рассматривали, как потенциальное биологическое оружие, но для этого разрабатывали специальные средства доставки и особую концентрацию.