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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Вирусолог из Новосибирска рассказал об опасности вируса Марбург и возможной эпидемии

18 февраля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Вирус Марбург превращает внутренности человека в кровавую кашу

Чем опасен вирус Марбурга и ждать ли эпидемии рассказал ученый из Новосибирска

Вирусолог Александр Чепунов рассказал, почему Марбург рассматривался, как биологическое оружие, насколько он опасен и какова вероятность эпидемии

На фоне вспышки заражения вирусом Марбурга в Африке и заявлений Роспотребнадзора об усилении мер санитарного контроля на границах, новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что считает маловероятным широкое распространение смертельного вируса. Несмотря на то, что летальность в случае заражения достигает 90%, заразность вируса низкая. Он не передается воздушно-капельным путем, только через кровь и выделения больного человека. Во второй половине 20 века вирус Марбурга рассматривали, как потенциальное биологическое оружие, но для этого разрабатывали специальные средства доставки и особую концентрацию.

За рубежом существуют определенные наработки по созданию вакцины от Марбурга, но окончательно препарат, ввиду его малой востребованности, не создан, говорит Чепурнов, который ранее работал с вирусом в центре вирусологии и биотехнологий "Вектор".

В центре "Вектор" исследователи дважды заражались вирусом Марбург. В 1988 году в ходе работы с зараженным животным Николай Устинов проткнул иглой перчатку защитного костюма. Он скончался в муках в изоляторе "Вектора". В 1990 году аналогичным образом заразился Сергей Визунов. Болезнь протекала очень тяжело, ученый около полугода провел в изоляторе, но в итоге ему удалось выжить, сообщает издание BFM-Новосибирск.

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#Вирус#Марбург#Эпидемия#Общество#Новосибирск
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