Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
На фоне вспышки заражения вирусом Марбурга в Африке и заявлений Роспотребнадзора об усилении мер санитарного контроля на границах, новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что считает маловероятным широкое распространение смертельного вируса. Несмотря на то, что летальность в случае заражения достигает 90%, заразность вируса низкая. Он не передается воздушно-капельным путем, только через кровь и выделения больного человека. Во второй половине 20 века вирус Марбурга рассматривали, как потенциальное биологическое оружие, но для этого разрабатывали специальные средства доставки и особую концентрацию.
За рубежом существуют определенные наработки по созданию вакцины от Марбурга, но окончательно препарат, ввиду его малой востребованности, не создан, говорит Чепурнов, который ранее работал с вирусом в центре вирусологии и биотехнологий "Вектор".
В центре "Вектор" исследователи дважды заражались вирусом Марбург. В 1988 году в ходе работы с зараженным животным Николай Устинов проткнул иглой перчатку защитного костюма. Он скончался в муках в изоляторе "Вектора". В 1990 году аналогичным образом заразился Сергей Визунов. Болезнь протекала очень тяжело, ученый около полугода провел в изоляторе, но в итоге ему удалось выжить, сообщает издание BFM-Новосибирск.