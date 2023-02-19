В Новосибирске улицу Лазурную охватил жуткий запах сероводорода

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
«Жуткая вонь стоит уже неделю, даже глаза режет. Особенно душно от нее утром и вечером. Пахнет именно не канализацией, а тухлыми яйцами — сероводородом», — рассказали читатели.
По словам жителей Лазурной, 17 февраля приезжали специалисты, которые взяли пробы воздуха для экспертизы. Результаты должны озвучить до конца месяца или позже.
На месте также работали спасатели МАСС. Но они не почувствовали никакого запаха.
Напомним, в Новосибирске всю прошлую неделю действовал режим черного неба. Горожан предупреждали о смоге и едких запахах из-за концентрации вредных примесей в атмосфере.