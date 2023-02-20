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Published Сегодня, 02:36
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Первые забавы в честь Масленицы начнутся уже на этой неделе, с 19 февраля.
В Центральной городской библиотеке им. Гайдара на Станиславского, 2 проведут мастер-класс по изготовлению тематических кукол. Начало мастер-класса — в 12:00.
С понедельника во дворцах культуры, библиотеках и других культурных учреждениях практически каждый день будут фольклорные гуляния и развлечения для детей и взрослых.
Полная программа в организациях культуры — в прикрепленном файле.
Во дворах Масленицу будут отмечать под эгидой местных территориальных органов самоуправления. Это не просто блины и баранки, но яркие веселые состязания, которые должны затянуть в себя весь двор.
Обещают перетягивание каната, бой на мешках, лошадиные прогулки, песни в стиле «Играй, гармонь», показы традиционной одежды, частушки, фольклор и другое.
Список дворов:
22 февраля в 15.00 — театрализованная игровая программа «Душа моя Масленица» на ул. Шмидта, 3;
22 февраля в 17.00 — «Широкая масленица» на ул. Кропоткина, 132;
24 февраля в 13.00 — Масленица в сквере «Радуга» (пересечение улиц Киевской и Новосибирской);
25 февраля в 12.00 — спортивные игры с детьми и подростками на ул. Адриена Лежена, 8/2, ул. Адриена Лежена, 10/2, ул. Адриена Лежена 10/3;
25 февраля в 12.00 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Бориса Богаткова, 173;
25 февраля в 13.00 — праздник «Здравствуй, Масленица» на спортивной площадке на ул. 1-й Механической;
25 февраля в 12.30 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Бориса Богаткова, 194/2;
26 февраля в 11.30 — праздник «Масленица в микрорайоне» на ул. 4-й Пятилетки, 28а;
26 февраля в 12.00 — «Ай да Масленица!» на ул. Герцена, 20;
26 февраля в 12.00 — Масленица в КДЦ им. К. С. Станиславского (ул. Судоремонтная, 1);
4 марта в 12.00 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Владимира Заровного, 38.
В воскресенье 26 февраля Масленица выйдет на главных городские площадки. Ждем не только традиционные забавы, но и неожиданные сочетания.
В зоопарке будем жарить на костре маршмеллоу и знакомиться с Чебурашкой. В Заельцовском парке кроме блинов будут протеиновые батончики. Обязательно – конкурсы для любителей блинов, ярмарки, перетягивание канатов, скоморохи и хождение на ходулях.
На всех площадках праздник завершится яркой вспышкой – сожжением чучела Масленицы.
«У моря Обского» на ул. Софийская, 15;
«Сад Кирова» на ул. Станиславского, 1а;
«Затулинский» на ул. Зорге, 47;
«Бугринская роща» на ул. Саввы Кожевникова, 39а.
«Первомайский» на ул. Маяковского, 5а;
«Центральный» на ул. Мичурина,8;
«Березовая роща» на ул. Планетной, 53;
«Сосновый бор» на ул. Новая Заря, 53а;
«Заельцовский» на ул. Парковой, 88.
Начало праздника на данных площадках — в 14 часов. Гуляния продлятся до сумерек в 17 часов. С наступлением вечера горожане проводят зиму по всем русским традиция — сожгут ее чучело на костре.
Ранее специалисты Новосибирскстата подсчитали, сколько стоит порция блинов на Масленицу в 2023 году. Оказалось, при замешивании теста на литр молока, придется потратить 160 рублей. Это примерно на 5% больше, чем год назад.