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Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля

20 февраля 2023, 02:36
Фото: 1MI
Масленица - народные гуляния
Масленицу в этом году отмечают неделю с 20 по 26 февраля. После нескольких лет антиковидных ограничений масленичные гуляния захватят весь Новосибирск: от районных ДК и дворов до главных городских парков и площадей. Читайте подробный гид по площадкам с расписанием и адресами.

Гуляем всю неделю

Первые забавы в честь Масленицы начнутся уже на этой неделе, с 19 февраля.

В Центральной городской библиотеке им. Гайдара на Станиславского, 2 проведут мастер-класс по изготовлению тематических кукол. Начало мастер-класса — в 12:00.

С понедельника во дворцах культуры, библиотеках и других культурных учреждениях практически каждый день будут фольклорные гуляния и развлечения для детей и взрослых.

Полная программа в организациях культуры — в прикрепленном файле.

На Масленицу сожгут чучело Зимы
Фото: 1MI

В каких дворах отметят Масленицу

Во дворах Масленицу будут отмечать под эгидой местных территориальных органов самоуправления. Это не просто блины и баранки, но яркие веселые состязания, которые должны затянуть в себя весь двор.

Обещают перетягивание каната, бой на мешках, лошадиные прогулки, песни в стиле «Играй, гармонь», показы традиционной одежды, частушки, фольклор и другое.

Список дворов:

22 февраля в 15.00 — театрализованная игровая программа «Душа моя Масленица» на ул. Шмидта, 3;

22 февраля в 17.00 — «Широкая масленица» на ул. Кропоткина, 132;

24 февраля в 13.00 — Масленица в сквере «Радуга» (пересечение улиц Киевской и Новосибирской);

25 февраля в 12.00 — спортивные игры с детьми и подростками на ул. Адриена Лежена, 8/2, ул. Адриена Лежена, 10/2, ул. Адриена Лежена 10/3;

25 февраля в 12.00 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Бориса Богаткова, 173;

25 февраля в 13.00 — праздник «Здравствуй, Масленица» на спортивной площадке на ул. 1-й Механической;

25 февраля в 12.30 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Бориса Богаткова, 194/2;

26 февраля в 11.30 — праздник «Масленица в микрорайоне» на ул. 4-й Пятилетки, 28а;

26 февраля в 12.00 — «Ай да Масленица!» на ул. Герцена, 20;

26 февраля в 12.00 — Масленица в КДЦ им. К. С. Станиславского (ул. Судоремонтная, 1);

4 марта в 12.00 — праздничное мероприятие «Масленица» на ул. Владимира Заровного, 38.

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Главный день 

В воскресенье 26 февраля Масленица выйдет на главных городские площадки. Ждем не только традиционные забавы, но и неожиданные сочетания.

В зоопарке будем жарить на костре маршмеллоу и знакомиться с Чебурашкой. В Заельцовском парке кроме блинов будут протеиновые батончики. Обязательно – конкурсы для любителей блинов, ярмарки, перетягивание канатов, скоморохи и хождение на ходулях. 

На всех площадках праздник завершится яркой вспышкой – сожжением чучела Масленицы.

Праздничные парки на левом берегу Оби:

 «У моря Обского» на ул. Софийская, 15;

«Сад Кирова» на ул. Станиславского, 1а;

«Затулинский» на ул. Зорге, 47;

«Бугринская роща» на ул. Саввы Кожевникова, 39а.

Праздничные парки на правом берегу Оби:

«Первомайский» на ул. Маяковского, 5а;

«Центральный» на ул. Мичурина,8;

«Березовая роща» на ул. Планетной, 53;

«Сосновый бор» на ул. Новая Заря, 53а;

«Заельцовский» на ул. Парковой, 88.

Начало праздника на данных площадках — в 14 часов. Гуляния продлятся до сумерек в 17 часов. С наступлением вечера горожане проводят зиму по всем русским традиция — сожгут ее чучело на костре.

Блины - символ Масленицы
Фото: 1MI

Сколько стоит блин

Ранее специалисты Новосибирскстата подсчитали, сколько стоит порция блинов на Масленицу в 2023 году. Оказалось, при замешивании теста на литр молока, придется потратить 160 рублей. Это примерно на 5% больше, чем год назад.

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