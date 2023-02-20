Масленицу в этом году отмечают неделю с 20 по 26 февраля. После нескольких лет антиковидных ограничений масленичные гуляния захватят весь Новосибирск: от районных ДК и дворов до главных городских парков и площадей. Читайте подробный гид по площадкам с расписанием и адресами.

Гуляем всю неделю В каких дворах отметят Масленицу Главный день Праздничные парки на левом берегу Оби: Праздничные парки на правом берегу Оби: Сколько стоит блин