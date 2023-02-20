21 февраля Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Новосибирцы помнят, что в таких ежегодных обращениях Путин часто объявлял о социальных выплатах детям, пенсионерам, военным. Может ли и в нынешнем выступлении Путин объявить о новых выплатах?

10 000 рублей на подготовку к школе и другие пособия на детей - в обращении 2021

Продление материнского капитала, льготная ипотека и пособие на детей в послании 2020

Больше получателей пособия на ребенка до 1,5 лет и семейная ипотека в речи Путина 2019

Ждать ли новых выплат в обращении Путина к Федеральному Собранию в 2023 году?