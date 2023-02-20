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Послание Путина Федеральному Собранию 2023: когда президент объявлял о выплатах

20 февраля 2023, 06:23
Фото: kremlin.ru
Президент РФ ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию страны
21 февраля Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Новосибирцы помнят, что в таких ежегодных обращениях Путин часто объявлял о социальных выплатах детям, пенсионерам, военным. Может ли и в нынешнем выступлении Путин объявить о новых выплатах?

10 000 рублей на подготовку к школе и другие пособия на детей - в обращении 2021

В обращении к Федеральному Собранию в 2021 году Путин объявил о необходимости выстроить систему поддержки семей с детьми:

  • С 1 июля 2021 года для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет введена ежемесячная выплата в среднем 5650 руб в месяц.
  • Было заявлено о необходимости поддержки беременных женщин в сложной материальной ситуации — в среднем поддержка составила 6350 руб в месяц.

И, наконец, во время послания Путина были заявлены единовременные выплаты для семей с детьми школьного возраста к школе составили 10 000 рублей. «И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — продолжил свою речь о социальных выплатах Владимир Путин. Кроме того, было сообщено о необходимости оплачивать половину путевки в летний лагерь для детей школьного возраста.

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Продление материнского капитала, льготная ипотека и пособие на детей в послании 2020

В 2020 году в послании к Федеральному Собранию было объявлено о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми:

  • Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года — выплату стали выдавать уже на первенца с доплатой при рождении второго ребенка.
  • Возможность погасить 450 тыс руб ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.
  • Пособие на детей от 3 до 7 лет.
  • Бесплатное питание ученикам младшей школы.

Больше получателей пособия на ребенка до 1,5 лет и семейная ипотека в речи Путина 2019

В речи, обращенной к Федеральному Собранию в 2019 году, Владимир Путин упомянул такие меры поддержки семей с детьми:

  • Увеличена планка для расчета пособия на ребенка до 1,5 лет. Ранее, пособие получали те, у кого доход был менее 1,5 прожиточного минимума на одного члена семьи. После обращения пособие стали получать те, у кого доход был ниже 2-х прожиточных минимумов на одного члена семьи.
  • До 10 000 руб увеличено пособие по уходу за инвалидами детства первой группы.
  • Снижен налог на имущество для многодетных семей.
  • Появилась льготная семейная ипотека.

Ждать ли новых выплат в обращении Путина к Федеральному Собранию в 2023 году?

По мнению новосибирского депутата Госдумы Рената Сулейманова, «какие-то шаги в плане дополнительных мер по социальной защите населения, необходимы. Будут ли сделаны или нет, послушаем Президента, узнаем, но в них есть потребность и ожидания общества».

Также, Ренат Сулейманов добавил, что «Видимо, [решения будут приниматься] исходя из тех реальных возможностей, которые предполагает бюджет, потому что и расходы на СВО немаленькие, и оборонный комплекс сейчас получает дополнительный заказ, именно в этом секторе растет средняя заработная плата».

Руководитель Фонда развития гражданского общества Костин предположил, о чем пойдет речь в обращении Путина

Константин Костин, ведущий политолог, возглавляющий Фонд развития гражданского общества поделился с sibkray.ru предположениями о том, какие темы может затронуть Президент Путин в послании Федеральному Собранию. По его мнению, поскольку послание прозвучит в уникальной политической ситуации, лейтмотивом станет СВО, Украина, и видение того, как будет жить мир после завершения СВО. Соответственно, можно предположить, что будет объявлено о дополнительной поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

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«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте.

Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о ведущих темах послания Путина к Федеральному Собранию 21 февраля.

#Ольга Храмушкина#Президент#Обращение#Выплаты#Общество#Политика#Новосибирская область#Новосибирск#Россия#Владимир Путин#Пособие
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