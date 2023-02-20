Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:26
В обращении к Федеральному Собранию в 2021 году Путин объявил о необходимости выстроить систему поддержки семей с детьми:
И, наконец, во время послания Путина были заявлены единовременные выплаты для семей с детьми школьного возраста к школе составили 10 000 рублей. «И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — продолжил свою речь о социальных выплатах Владимир Путин. Кроме того, было сообщено о необходимости оплачивать половину путевки в летний лагерь для детей школьного возраста.
В 2020 году в послании к Федеральному Собранию было объявлено о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми:
В речи, обращенной к Федеральному Собранию в 2019 году, Владимир Путин упомянул такие меры поддержки семей с детьми:
По мнению новосибирского депутата Госдумы Рената Сулейманова, «какие-то шаги в плане дополнительных мер по социальной защите населения, необходимы. Будут ли сделаны или нет, послушаем Президента, узнаем, но в них есть потребность и ожидания общества».
Также, Ренат Сулейманов добавил, что «Видимо, [решения будут приниматься] исходя из тех реальных возможностей, которые предполагает бюджет, потому что и расходы на СВО немаленькие, и оборонный комплекс сейчас получает дополнительный заказ, именно в этом секторе растет средняя заработная плата».
Константин Костин, ведущий политолог, возглавляющий Фонд развития гражданского общества поделился с sibkray.ru предположениями о том, какие темы может затронуть Президент Путин в послании Федеральному Собранию. По его мнению, поскольку послание прозвучит в уникальной политической ситуации, лейтмотивом станет СВО, Украина, и видение того, как будет жить мир после завершения СВО. Соответственно, можно предположить, что будет объявлено о дополнительной поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.
«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте.
Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о ведущих темах послания Путина к Федеральному Собранию 21 февраля.