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ГК «ВИС» рассказала о последствиях пожара на четвертом мосту в Новосибирске

21 февраля 2023, 09:51
Фото: ГК "ВИС"
Работы на четвертом мосту в Новосибирске возобновили после пожара, случившегося ночью 20 февраля. К каким последствия привело возгорание, рассказали в ГК «ВИС».

В своем Telegram-канале представители группы заверили, что пожар был незначительный и он не отразился на сроках сдачи объекта. Строительство нового моста через Обь продолжается сейчас по графику.

В Новосибирске опубликовали фото пожара на строящемся четвертом мосту
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«Службы стройнадзора генподрядчика и концессионера провели обследование бетонной конструкции и не выявили её повреждения. Она находится в металлической опалубке и не была затронута огнём. Обгоревшие подмостья и ограждения опалубки уже заменены», - написали представители «ВИС».

Сегодня ночью, 21 февраля, на смену выйдут 150 работников, которые зальют бетоном захватку правую стойку пилона. В 14 марта возьмутся за следующую. Так опора поднимется на 114 метров в длину.

Отмечается, что ежедневно на объекте работают более 1000 человек. Все проходит слажено и по плану. Завершить стройку планируют, как сказано в контракте, к концу 2023 года.

#Пожар#Алина Шефер#Мост#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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