ГК «ВИС» рассказала о последствиях пожара на четвертом мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:54
В своем Telegram-канале представители группы заверили, что пожар был незначительный и он не отразился на сроках сдачи объекта. Строительство нового моста через Обь продолжается сейчас по графику.
«Службы стройнадзора генподрядчика и концессионера провели обследование бетонной конструкции и не выявили её повреждения. Она находится в металлической опалубке и не была затронута огнём. Обгоревшие подмостья и ограждения опалубки уже заменены», - написали представители «ВИС».
Сегодня ночью, 21 февраля, на смену выйдут 150 работников, которые зальют бетоном захватку правую стойку пилона. В 14 марта возьмутся за следующую. Так опора поднимется на 114 метров в длину.
Отмечается, что ежедневно на объекте работают более 1000 человек. Все проходит слажено и по плану. Завершить стройку планируют, как сказано в контракте, к концу 2023 года.