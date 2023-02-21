В Новосибирске прогремят 30 залпов салюта на День защитника Отечества 23 февраля 2023

Военные устроят зрелищный салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске 23 февраля 2023 года. Каким он будет, рассказали в пресс-службе ЦВО.