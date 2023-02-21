Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В небо с Михайловской набережной запустят 680 фейерверков. Начало в 21:00 по местному времени.
«Будет 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Фейерверки запустят 30 военных», - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Бахина.
По информации Центрального военного округа, гаубицу Д-30 выпустили в 60-х. Это единственное орудие, которое применяется для десантирования солдат ВДВ.
Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что власти готовят салют на 9 мая и День города, который отметят летом.