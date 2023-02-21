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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные

21 февраля 2023, 06:07
Фото: atas.info
Салют прогремит из гаубицы в Новосибирске 23 февраля

В Новосибирске прогремят 30 залпов салюта на День защитника Отечества 23 февраля 2023

Военные устроят зрелищный салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске 23 февраля 2023 года. Каким он будет, рассказали в пресс-службе ЦВО.

В небо с Михайловской набережной запустят 680 фейерверков. Начало в 21:00 по местному времени.

«Будет 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Фейерверки запустят 30 военных», - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Бахина.

По информации Центрального военного округа, гаубицу Д-30 выпустили в 60-х. Это единственное орудие, которое применяется для десантирования солдат ВДВ.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что власти готовят салют на 9 мая и День города, который отметят летом.

В Новосибирске прогремят залпы салюта на два праздника весной
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#Алина Шефер#Салют#Город#Новосибирск#Новосибирская область#23 февраля#2023
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