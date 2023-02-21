Неуклюжий снегоуборщик снес дерево во дворе дома на Ватутина в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Водитель чистил снег на спецмашине во дворе по Ватутина, 15 и задел любимое деревце местных жителей. В итоге, оно погнулось и вскоре упало.
«Это дерево посадили мы сами, когда еще были детьми. Летом оно так красиво цвело, вот зачем надо было его сносить. Либо случайно, либо специально, чтобы потом сделать там парковки по указу мэрии», - пожаловался в разговоре с Atas.info один из местных жителей Владимир.
Также горожане вспомнили, что в прошлом году другой снегоуборщик снес во дворе дерево с вишней. Его уже заново посадили и оберегают от вандалов.
Оказалось, что от снегоуборочной техники в городе пострадало не одно дерево. Подобное происходило на улицах Вертковской, Строителей, Станиславского. И примечательно, что на месте снесенных деревьев начали парковать автомобили.
Напомним, тем временем в Нижней Ельцовке Новосибирска продолжается скандал по поводу вырубки деревьев ради строительства ЖК.