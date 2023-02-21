atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Смертность от онкологии снизилась в Новосибирской области

21 февраля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Пациенты с онкологией стали жить дольше

В Новосибирской области стали меньше умирать от онкологических заболеваний

В регионе впервые достигли так называемых контрольных показателей снижения смертности от онкологических заболеваний. Глава Минздрава Константин Хальзов прокомментировал итоги 2022 года

В Новосибирской области стали меньше умирать от последствий онкологических заболеваний. По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, в 2022 году впервые достигнуты контрольные показатели снижения смертности в этой группе пациентов.

"По новообразованиям смертность с 2019 года снизилась на 7,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась с 56 до 59 процентов, количество умерших в течение первого года снизилось с 26 до 21 процента. Везде очень хорошая положительная динамика", - сообщил Константин Хальзов во вторник, 21 февраля, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Министр не исключил, что в течение ближайших нескольких лет ситуация еще будет улучшаться, а затем показатели стабилизируются.

Читайте также:
Около 6 000 человек скончались от онкологии в Новосибирской областиНовосибирская область лидирует по показателям младенческой смертности в СФОВ Новосибирской области смертность превысила рождаемость в 2022 году
#Онкология#Смертность#Показатели#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Обращение Путина 21 февраля к Федеральному Собранию: стала известна тема выступления
Вчера, 11:11
В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой
Сегодня, 02:44
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
Сегодня, 09:16
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Вчера, 02:36
Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные
Сегодня, 06:07