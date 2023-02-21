"По новообразованиям смертность с 2019 года снизилась на 7,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась с 56 до 59 процентов, количество умерших в течение первого года снизилось с 26 до 21 процента. Везде очень хорошая положительная динамика", - сообщил Константин Хальзов во вторник, 21 февраля, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.