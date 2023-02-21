Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В Новосибирской области стали меньше умирать от последствий онкологических заболеваний. По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, в 2022 году впервые достигнуты контрольные показатели снижения смертности в этой группе пациентов.
"По новообразованиям смертность с 2019 года снизилась на 7,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась с 56 до 59 процентов, количество умерших в течение первого года снизилось с 26 до 21 процента. Везде очень хорошая положительная динамика", - сообщил Константин Хальзов во вторник, 21 февраля, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Министр не исключил, что в течение ближайших нескольких лет ситуация еще будет улучшаться, а затем показатели стабилизируются.