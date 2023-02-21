atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Новосибирске врачи спасли 18-летнего парня с уникальным пороком сердца

21 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Врачи спасли парня с пороком сердца, о котором он не знал
Хирурги клиники Мешалкина в Новосибирске сделали операцию 18-летнему пациенту, который не знал о своем пороке сердца. Он приехал в наш город из Кургана на лечение другого заболевания.

В ходе обследования медики заметили, что у молодого человека высокое артериальное давление. Но сам он никогда ни на что не жаловался.

Оказалось, у парня редкая для его возраста атрезия дуги аорты – он родился с пороком сердца. За годы жизни организм юноши перестроился и смог сам компенсировать аномалию. То есть свою врожденную болезнь он обманул – это, по словам врачей, уникальный случай.

Чтобы избежать в дальнейшем осложнений, инсульта и прочего молодого человека решили прооперировать. Ему установили стент к стенке аорты, который должен за год прижиться.

#Алина Шефер#Общество#Врач#Операция#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Обращение Путина 21 февраля к Федеральному Собранию: стала известна тема выступления
Вчера, 11:11
В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой
Сегодня, 02:44
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
Сегодня, 09:16
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Вчера, 02:36
Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные
Сегодня, 06:07