В Новосибирске врачи спасли 18-летнего парня с уникальным пороком сердца

Оказалось, у парня редкая для его возраста атрезия дуги аорты – он родился с пороком сердца. За годы жизни организм юноши перестроился и смог сам компенсировать аномалию. То есть свою врожденную болезнь он обманул – это, по словам врачей, уникальный случай.