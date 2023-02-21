В Новосибирске врачи спасли 18-летнего парня с уникальным пороком сердца

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В ходе обследования медики заметили, что у молодого человека высокое артериальное давление. Но сам он никогда ни на что не жаловался.
Оказалось, у парня редкая для его возраста атрезия дуги аорты – он родился с пороком сердца. За годы жизни организм юноши перестроился и смог сам компенсировать аномалию. То есть свою врожденную болезнь он обманул – это, по словам врачей, уникальный случай.
Чтобы избежать в дальнейшем осложнений, инсульта и прочего молодого человека решили прооперировать. Ему установили стент к стенке аорты, который должен за год прижиться.