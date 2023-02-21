Владимир Путин: работникам ОПК оплатят арендное жилье

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В России создадут новый государственный фонд, который будет финансировать поддержку военнослужащих и их семей. По мысли Путина, это все медицинские и социальные вопросы, помощь с реабилитацией, трудоустройством, повышением квалификации.
«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы», — сказал президент под аплодисменты присутствующих в зале.
Отделения этого вновь созданного фонда должны быть развернуты в регионах страны до конца текущего года.
Также президент предложить гарантировать двухнедельный отпуск военным, участвующим в СВО, включая добровольцев. Это необходимо, чтобы военные встретились с семьей.
«Считаю необходимым для всех участников СВО установить регулярный отпуск не менее 14 дней, не реже одного раза в полгода (без учета времени на дорогу)», — подчеркнул президент.
Также он предложил ввести инструмент льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Ставка должна быть ниже, так как часть расходов возьмет на себя государство.