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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Владимир Путин: работникам ОПК оплатят арендное жилье

21 февраля 2023, 09:54
Фото: kremlin.ru
Оглашение послания Президента РФ Федеральному Собранию 21 февраля 2023
В ежегодном послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 Президент России Владимир Путин анонсировал ряд новых мер социальной поддержки военных, в том числе, добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины, и работников оборонно-промышленного комплекса.

В России создадут новый государственный фонд, который будет финансировать поддержку военнослужащих и их семей. По мысли Путина, это все медицинские и социальные вопросы, помощь с реабилитацией, трудоустройством, повышением квалификации.

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы», — сказал президент под аплодисменты присутствующих в зале.

Отделения этого вновь созданного фонда должны быть развернуты в регионах страны до конца текущего года.

Также президент предложить гарантировать двухнедельный отпуск военным, участвующим в СВО, включая добровольцев. Это необходимо, чтобы военные встретились с семьей.

«Считаю необходимым для всех участников СВО установить регулярный отпуск не менее 14 дней, не реже одного раза в полгода (без учета времени на дорогу)», — подчеркнул президент.

 

Регулярные отпуска участникам СВО пообещал Владимир Путин
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Также он предложил ввести инструмент льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Ставка должна быть ниже, так как часть расходов возьмет на себя государство.

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