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Обращение Путина 21 февраля к Федеральному Собранию: стала известна тема выступления

20 февраля 2023, 11:11
Фото: kremlin.ru
Президент Путин обращается к Федеральному Собранию
Как сообщил накануне пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, в ходе оглашения послания к Федеральному Собранию Владимир Путин уделит много внимания теме СВО, на мероприятие приглашены участники СВО. В связи с этим возникает вопрос, может ли быть объявлено о второй волне частичной мобилизации?

Затронет ли Путин тему мобилизации в обращении к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что участники СВО приглашены на обращение Президента Путина к Федеральному Собранию. Ранее, пресс-секретарь говорил, что тема СВО и оценка ситуации на международной арене будет ключевой темой послания Путина. 

Интересно, что на следующий день, после того, как Президент обратится с речью к Федеральному Собранию, состоится внеочередное заседание Совета Федерации, перенесенное на 22 февраля с 1 марта. Также 22 февраля пройдет пленарное заседание Государственной Думы, которое было запланировано, но дневная сессия будет перенесена на утро. В связи с тем, что СВО, как и было объявлено, будет ключевой темой, логично возникает вопрос, не последует ли за этим обращением вторая волна мобилизации.

Депутат Госдумы Ренат Сулейманов о вероятности второй волны мобилизации

В интервью Атас.Инфо Ренат Сулейманов сказал, что «В послании должны прозвучать оценки, год практически исполняется с признания независимости Донецкой и Луганской республик, почти год с начала Специальной военной операции. Мне кажется, общество ждет ответа, сколько она будет продолжаться, как скоро закончится? Какая будет ситуация в экономике страны, какие дополнительные решения по социальной политике будут приняты в связи с тем, что на самом деле достаточно высокий уровень инфляции, вот на эти вопросы общество ждет ответов».

На вопрос о вероятности второй волны мобилизации сейчас депутат ответил, что по его мнению, это маловероятно:

«С юридической точки зрения мобилизация проводилась по указу президента, который был принят, и который остается в силе, его действие не прекращено. Для того чтобы объявлять дополнительную мобилизацию вряд ли необходимо послание Федеральному собранию, тем более, что есть другие формы. К тому же что насколько я знаю, не все мобилизованные еще добрались до места ведения боевых действий. И необходимости проводить сейчас мобилизацию, наверное, нет».

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Также Ренат Сулейманов предположил, что возможно, в речи будут затронуты меры поддержки семей, в которых есть военнослужащие, принимающие участие в СВО.

#Ольга Храмушкина#Новосибирская область#Россия#Общество#Политика#Спецоперация#Владимир Путин#Президент#Обращение#Депутаты#Государственная дума
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