В интервью Атас.Инфо Ренат Сулейманов сказал, что «В послании должны прозвучать оценки, год практически исполняется с признания независимости Донецкой и Луганской республик, почти год с начала Специальной военной операции. Мне кажется, общество ждет ответа, сколько она будет продолжаться, как скоро закончится? Какая будет ситуация в экономике страны, какие дополнительные решения по социальной политике будут приняты в связи с тем, что на самом деле достаточно высокий уровень инфляции, вот на эти вопросы общество ждет ответов».