Салют на 23 февраля: пять причин не ходить на набережную

Эта проблема вытекает из предыдущей, так как места будет гораздо меньше, чем обычно, то видно салют будет не всем. Ожидается, что на 23 февраля на набережной на салют соберется многотысячная толпа. Посмотрите, как это было на День города — люди стояли везде, многим ничего не было видно из-за деревьев. А в этот день салют проходил еще в двух местах и часть людей была там. 23 февраля салют будет только на набережной, на него приедет смотреть весь Новосибирск.