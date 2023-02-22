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Салют на 23 февраля: пять причин не ходить на набережную

22 февраля 2023, 11:48
Фото: atas.info
На Михайловской набережной, откуда можно будет наблюдать салют 23 февраля, перед Новым годом открыли самый длинный каток

Кому не стоит идти на салют на набережную в Новосибирске 23 февраля

Салют в честь Дня защитника отечества прогремит на Михайловской набережной 23 февраля в 21.00. Но есть ряд проблем, с которыми желающие посмотреть на салют. О них лучше узнать заранее, чтобы принять решение не ходить или подготовиться.

Проблема №1: неудобно стоять, так как большую часть набережной занимают каток и ледовый городок

Михайловская набережная длиной около 2 км — от отеля River Park (бывшая гостиница «Обь») до парка «Городское начало», при этом 1,3 км занимает каток, который открыли перед Новым годом.

Если летом, наблюдая фейерверки, люди размещались на газонах и на самой набережной, то зимой, мест для наблюдения будет гораздо меньше, потому что газоны заняты ледовым городком.

Каток на набережной работает до 28 февраля, а ледовый городок до 31 мартаКаток на набережной работает до 28 февраля, а ледовый городок до 31 марта
Каток на набережной работает до 28 февраля, а ледовый городок до 31 марта
Фото: atas.info

Проблема №2: тесно и плохо видно

Эта проблема вытекает из предыдущей, так как места будет гораздо меньше, чем обычно, то видно салют будет не всем. Ожидается, что на 23 февраля на набережной на салют соберется многотысячная толпа. Посмотрите, как это было на День города — люди стояли везде, многим ничего не было видно из-за деревьев. А в этот день салют проходил еще в двух местах и часть людей была там. 23 февраля салют будет только на набережной, на него приедет смотреть весь Новосибирск.

Проблема №3: мало парковочных мест

Машину вблизи Речного вокзала перед салютом будет оставить проблематично. Парковка на несколько десятков машин есть за театром «Старый дом», около 20-30 автомобилей может разместиться на парковках вдоль улицы Большевистская с обеих сторон. Часть автомобилей может припарковаться возле комплекса «Инские холмы», но это уже достаточно далеко от набережной.

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Проблема №4: добираться в переполненном метро или в пробках

Метро перед и после салюта будет переполнено, а на Большевистской будет сложно проехать из-за большого количества желающих посмотреть на салют. Этой проблемы можно избежать, если приехать заранее и подождать после салюта пока основная масса людей разъедется.

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Проблема №5: туалеты

При таком большом скоплении народа, неизбежны очереди в туалеты, которых на набережной не так много. Во время салютов на 9 мая и на День города в прошлом году в туалеты собирались большие очереди.

Из-за того, что на набережную во время салюта непросто добраться, там не очень много мест, чтобы сесть и отдохнуть, а людей соберется несколько тысяч, не всем комфортно наблюдать салют в этой локации. Поэтому пожилым людям и семьям с детьми такие мероприятия лучше не посещать или приезжать заранее, и размещаться около выхода, чтобы легче было выбраться из толпы.

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Во время салюта и других мероприятий, когда собирается много людей, рядом на дорогах образуются пробки, это затрудняет проезд скорой помощи, если кому-то становится плохо.

#Ольга Храмушкина#Салют#23 февраля
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