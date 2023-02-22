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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Сгорел заживо: появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске

22 февраля 2023, 09:36
Фото: Сиб.фм
Появились подробности гибели 26-летнего парня в коллекторе в Новосибирске

Появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске

Труп 26-летнего парня Артема нашли дети в коллекторе теплосети на улице Гоголя в Новосибирске 19 февраля. Об это узнал Mash Siberia, а Сиб.фм выяснил другие подробности этой трагедии.

По словам знакомого, накануне трагедии по пути домой молодой человек мог перебрать с алкоголем. Не исключено, что он случайно упал в коллектор с кипятком. При этом его обожженное тело до приезда полиции уже лежало на поверхности, а кто достал - неизвестно, пишет Сиб.фм.


В Новосибирске нашли труп молодого мужчины в коллекторе на улице Гоголя
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Очевидцы рассказали, что люк был открыт, когда они последний раз проходили мимо. Но в это не верят в СГК. Они утверждают, что 17 февраля проверяли эту теплосеть, и крышку коллектора закрыли на болты.

Специалисты сегодня собираются снова отправиться на место и закрыть люк. Также они проверят и другие объекты.

Друзья погибшего Артема не верят, что его убили. Они рассказывают, что он всегда был добр ко всем и не имел врагов.

#Алина Шефер#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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