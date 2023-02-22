Сгорел заживо: появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске

По словам знакомого, накануне трагедии по пути домой молодой человек мог перебрать с алкоголем. Не исключено, что он случайно упал в коллектор с кипятком. При этом его обожженное тело до приезда полиции уже лежало на поверхности, а кто достал - неизвестно, пишет Сиб.фм.





