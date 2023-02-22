Сгорел заживо: появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По словам знакомого, накануне трагедии по пути домой молодой человек мог перебрать с алкоголем. Не исключено, что он случайно упал в коллектор с кипятком. При этом его обожженное тело до приезда полиции уже лежало на поверхности, а кто достал - неизвестно, пишет Сиб.фм.
Очевидцы рассказали, что люк был открыт, когда они последний раз проходили мимо. Но в это не верят в СГК. Они утверждают, что 17 февраля проверяли эту теплосеть, и крышку коллектора закрыли на болты.
Специалисты сегодня собираются снова отправиться на место и закрыть люк. Также они проверят и другие объекты.
Друзья погибшего Артема не верят, что его убили. Они рассказывают, что он всегда был добр ко всем и не имел врагов.