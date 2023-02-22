В Новосибирске женщина прилюдно избила чужого ребенка из-за перчаток

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
С ее слов, незнакомка дала мальчику подзатыльник, потом взяла за шею и ткнула носом в снег. А все из-за мелких шалостей детей.
«Ее сын играл с моим во дворе. Мальчики забрали у него перчатки в шутку, увидела его мать и вступилась. Моему сыну она после этих унижений заявила, что раз он так пошутил, она тоже пошутила», - поделилась мама пострадавшего ребенка.
Сейчас они с сыном в больнице фиксируют побои. Мать уже обратилась в полицию.
Правоохранители начали по этому инциденту проверку.