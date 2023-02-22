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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Новосибирске женщина прилюдно избила чужого ребенка из-за перчаток

22 февраля 2023, 04:56
Фото: АСТ-54/ВК
Жительница Новосибирска напала на 7-летнего мальчика во дворе дома на Красносельской, 6/1. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка в соцсетях.

С ее слов, незнакомка дала мальчику подзатыльник, потом взяла за шею и ткнула носом в снег. А все из-за мелких шалостей детей.

«Ее сын играл с моим во дворе. Мальчики забрали у него перчатки в шутку, увидела его мать и вступилась. Моему сыну она после этих унижений заявила, что раз он так пошутил, она тоже пошутила», - поделилась мама пострадавшего ребенка.

Сейчас они с сыном в больнице фиксируют побои. Мать уже обратилась в полицию.

Правоохранители начали по этому инциденту проверку.

#Алина Шефер#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Нападение#Видео
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