Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара! Всем в укрытие!», — такой текст произносил женский голос на радиостанциях нескольких городов Сибири и Урала.
В МЧС прокомментировали, что это атака хакеров.
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Там обращают внимание, что за оповещениями нужно следить лишь в официальных источниках.
На радио «БизнесФМ», в эфире которого было аналогичное объявление, ответили, что не понимают, как это получилосm/
«Прошел какой-то глюк или сбой. Мы сами не знаем», — ответили редакторы.