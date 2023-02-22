atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска

22 февраля 2023, 07:40
Фото: Соцсети
На радио прозвучали "сигналы воздушной тревоги"
Текст с предупреждением о ракетном ударе вышел на частотах местных радиостанций. Одновременно аналогичные предупреждения появились в эфире в других городах.

«Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара! Всем в укрытие!», — такой текст произносил женский голос на радиостанциях нескольких городов Сибири и Урала.

В МЧС прокомментировали, что это атака хакеров.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Иностранные хакеры взломали сайт МЧС по Новосибирской области
Узнать подробнее

Там обращают внимание, что за оповещениями нужно следить лишь в официальных источниках.

На радио «БизнесФМ», в эфире которого было аналогичное объявление, ответили, что не понимают, как это получилосm/

«Прошел какой-то глюк или сбой. Мы сами не знаем», — ответили редакторы.

 

Читайте также:
Хакеры атаковали электронный дневник школьников в НовосибирскеСайт НГУ перестал открываться 21 июня 2022: хакеры атакуют вузы РФ
#Дмитрий Зайцев#МЧС#СВО#Радио#Происшествия#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
Вчера, 09:16
Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»
Вчера, 15:26
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Сегодня, 01:11
Что сказал Путин в послании Федеральному собранию: главное
Вчера, 11:23
Каких специалистов не хватает оборонным заводам в Новосибирске: вакансии и зарплата
Сегодня, 08:08
Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные
Вчера, 06:07