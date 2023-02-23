Пассажир рейса Москва-Санкт-Петербург во время полета попытался открыть дверь воздушного лайнера, а когда его попытались успокоить, начал избивать одного из бортпроводников. При помощи пассажиров его удалось скрутить и после приземления в аэропорту Пулково дебошира передали полиции.