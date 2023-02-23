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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Пьяный новосибирец избил бортпроводника в полете Москва-Петербург

23 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
Обездвижить дебошира помогли пассажиры

Авидебошира из Новосибирска скрутили на рейсе Москва-Петербург

Житель Новосибирска набросился с кулаками на стюарта воздушного суда на завершающем этапе перелета Москва-Санкт-Петербург

Пассажир рейса Москва-Санкт-Петербург во время полета попытался открыть дверь воздушного лайнера, а когда его попытались успокоить, начал избивать одного из бортпроводников. При помощи пассажиров его удалось скрутить и после приземления в аэропорту Пулково дебошира передали полиции.

Как пишет 78.ru, нарушителем порядка оказался 32-летний новосибирец, который был сильно пьян. Ранее на него было зарегистрировано много фирм, но теперь все они ликвидированы, мужчина занимается частным бизнесом в сфере грузовых автомобильных перевозок.

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#Дебошир#Самолет#Бортпроводник#Транспорт#Санкт-Петербург#Новосибирск
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