Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пассажир рейса Москва-Санкт-Петербург во время полета попытался открыть дверь воздушного лайнера, а когда его попытались успокоить, начал избивать одного из бортпроводников. При помощи пассажиров его удалось скрутить и после приземления в аэропорту Пулково дебошира передали полиции.
Как пишет 78.ru, нарушителем порядка оказался 32-летний новосибирец, который был сильно пьян. Ранее на него было зарегистрировано много фирм, но теперь все они ликвидированы, мужчина занимается частным бизнесом в сфере грузовых автомобильных перевозок.