Кирпичный завод под управлением бывшего депутата Заксобрания должен ФНС 881,3 млн руб

В Арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве компании по обращению ФНС №17, ответчиком является ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Сумма, которую завод должен налоговой на данный момент 880 300 рублей. Одним из учредителей компании является Олег Мирошников, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, он же руководит компанией. Долг предприятия налоговой более чем в 16 раз превышает годовую выручку, и почти в 170 раз больше чистой прибыли, которая за 2021 года составила 5,2 млн рублей.