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Кирпичный завод под управлением бывшего депутата Заксобрания должен ФНС 881,3 млн руб

25 февраля 2023, 08:00
Фото: 1MI

ООО «Гусинобродский кирпичный завод» задолжал налоговой 881,3 млн рублей

Кирпичный завод задолжал налоговой сумму, почти в 170 раз превышающую его годовую прибыль. ФНС подала в Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Гусинобродский кирпичный завод».

Предприятие является должником ФНС как минимум третий год, еще 2020 году ООО «Гусинобродский кирпичный завод» был должен налоговой 12 миллионов рублей (по сообщению nsk.rbk.ru. Директором компании на тот момент была Ирина Нестеренко

В Арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве компании по обращению ФНС №17, ответчиком является ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Сумма, которую завод должен налоговой на данный момент 880 300 рублей. Одним из учредителей компании является Олег Мирошников, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, он же руководит компанией. Долг предприятия налоговой более чем в 16 раз превышает годовую выручку, и почти в 170 раз больше чистой прибыли, которая за 2021 года составила 5,2 млн рублей.

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В Арбитражном суде рассматривается еще одно дело о банкротстве застройщика Плющихинского жилмассива и жилмассива "Просторный". ООО "Дискус-строй" задолжал налоговой 27,8 млн руб.

#Долг#Арбитражный суд
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