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Published Сегодня, 07:13

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В Новосибирске продают за 60 млн руб двухуровневую квартиру возле Площади Ленина

25 февраля 2023, 07:13
Фото: avito.ru
В квартире 4 комнаты, СПА-зона с турецкой баней и душевой.

Квартиру со вторым светом выставили на продажу в Новосибирске за 60 млн руб

На сайте объявлений в Новосибирске появилась двухуровневая четырехкомнатная квартира со вторым светом по стоимости 60 миллионов рублей. Квартира расположена на 5 и 6 этажах по адресу ул. Щетинкина, 32 в 10 минутах от метро "Площадь Ленина".

Двухэтажную квартиру в Тихом центре выставили на продажу за 60 миллионов рублей в Новосибирске. На первом этаже расположены гостиная с камином и вторым светом, гостевой санузел и взрослая спальня с отдельным санузлом. Лестница из ясеня ведет на второй этаж, где находятся две детских комнаты, хозяйственный блок, СПА-зона с турецкой баней и душевой и выходом на террасу на крыше площадью 42,9 кв м.

В квартире полностью обновлена система отопления, водопровода и канализации, выполнен дизайнерский ремонт с имитацией загородного дома. Общая площадь квартиры 280,8 кв.м, жилая - 139,2 кв.м.

Самую маленькую квартиру в Новосибирске продают за 1 млн руб – там всего 10 квадратов
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Самая маленькая квартира площадью 10 кв.м. продается в Новосибирске за 1 миллион рублей.

#Двухуровневая квартира#Недвижимость#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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