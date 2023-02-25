Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Двухэтажную квартиру в Тихом центре выставили на продажу за 60 миллионов рублей в Новосибирске. На первом этаже расположены гостиная с камином и вторым светом, гостевой санузел и взрослая спальня с отдельным санузлом. Лестница из ясеня ведет на второй этаж, где находятся две детских комнаты, хозяйственный блок, СПА-зона с турецкой баней и душевой и выходом на террасу на крыше площадью 42,9 кв м.
В квартире полностью обновлена система отопления, водопровода и канализации, выполнен дизайнерский ремонт с имитацией загородного дома. Общая площадь квартиры 280,8 кв.м, жилая - 139,2 кв.м.
Самая маленькая квартира площадью 10 кв.м. продается в Новосибирске за 1 миллион рублей.