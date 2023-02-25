Двухэтажную квартиру в Тихом центре выставили на продажу за 60 миллионов рублей в Новосибирске. На первом этаже расположены гостиная с камином и вторым светом, гостевой санузел и взрослая спальня с отдельным санузлом. Лестница из ясеня ведет на второй этаж, где находятся две детских комнаты, хозяйственный блок, СПА-зона с турецкой баней и душевой и выходом на террасу на крыше площадью 42,9 кв м.