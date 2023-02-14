Самую маленькую квартиру в Новосибирске продают за 1 млн руб – там всего 10 квадратов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На улице Высоцкого в Новосибирске продается подсобка, переделанная в квартиру. Ее площадь всего 10 квадратных метров. Там сделан евроремонт, а стены окрашены в бирюзовый цвет. За такое жилье продавец хочет 1 млн 50 тысяч рублей.
«Это очень уютная, солнечная, теплая с современным дизайнерским ремонтом студия! Этаж первый, но он высокий», — говорится в объявлении.
Помещение жилым не является, но оформить его под жилое – можно. Ипотеку на недвижимость взять нельзя, поэтому расчет только наличными. Продавец информирует, что проживать в студии может один или два человека.