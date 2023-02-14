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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Самую маленькую квартиру в Новосибирске продают за 1 млн руб – там всего 10 квадратов

14 февраля 2023, 13:34
Фото: ДомКлик
За жилье просят 1 млн рублей
В Октябрьском районе Новосибирска продают мини-студию, площадь которой всего 10 квадратов. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

На улице Высоцкого в Новосибирске продается подсобка, переделанная в квартиру. Ее площадь всего 10 квадратных метров. Там сделан евроремонт, а стены окрашены в бирюзовый цвет. За такое жилье продавец хочет 1 млн 50 тысяч рублей.

«Это очень уютная, солнечная, теплая с современным дизайнерским ремонтом студия! Этаж первый, но он высокий», — говорится в объявлении.

Помещение жилым не является, но оформить его под жилое – можно. Ипотеку на недвижимость взять нельзя, поэтому расчет только наличными. Продавец информирует, что проживать в студии может один или два человека.

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#Эмилия Губарева#Продажа#Квартира#Город#Новосибирск
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