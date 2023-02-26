Дочь рассказала о состоянии мамы после эвакуации с Бали в Новосибирск

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По словам девушки, Елена хорошо чувствовала себя на борту самолета. Ее состояние весь полет было стабильным, за ней тщательно следили врачи.
«Перелет сказался на маме в первые два дня после госпитализации в областную больницу. Тяжеловато начала отходить от полета. Нам с братом разрешили навещать мамочку только 1 час в день. Мы с ней разговариваем, она реагирует глазами – уже их открывает. Вчера были у нее и заметили, что ей стало намного легче физически. Все параметры в норме. Врачи просто замечательные рядом с ней, очень переживают, заботятся о маме», - поделилась новостями с Atas.info Наталья Новосельцева.
Наталья пояснила, что пока не знает о том, как будут лечить ее маму в Новосибирске. Только в понедельник медики сообщат им план действий, расскажут о перспективах и состоянии Елены.
«Когда маму привезли в больницу, провели консилиум, но результаты пока нам не сообщили. Потом начались праздники и вот 27 февраля, вероятно, нас позовут на разговор».
Напомним, жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву транспортировали на родину с Бали 22 февраля. Она впала в кому на острове и попала в дорогую частную клинику. Семья попросила помощи в эвакуации женщины у властей региона и им помогли – оплатили перевозку и лечение в Индонезии.