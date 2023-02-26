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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Дочь рассказала о состоянии мамы после эвакуации с Бали в Новосибирск

26 февраля 2023, 11:16
Фото: предоставила семья Новосельцевых
Дочь рассказала о состоянии мамы с инсультом после переезда с Бали в Новосибирск
Впавшую в кому на Бали сибирячку Елену Новосельцеву на днях эвакуировали в Новосибирск. Как женщина перенесла полет с двумя пересадками, что говорят о лечении наши врачи, рассказала Atas.info ее дочь Наталья.

По словам девушки, Елена хорошо чувствовала себя на борту самолета. Ее состояние весь полет было стабильным, за ней тщательно следили врачи.

«Перелет сказался на маме в первые два дня после госпитализации в областную больницу. Тяжеловато начала отходить от полета. Нам с братом разрешили навещать мамочку только 1 час в день. Мы с ней разговариваем, она реагирует глазами – уже их открывает. Вчера были у нее и заметили, что ей стало намного легче физически. Все параметры в норме. Врачи просто замечательные рядом с ней, очень переживают, заботятся о маме», - поделилась новостями с Atas.info Наталья Новосельцева.

Наталья пояснила, что пока не знает о том, как будут лечить ее маму в Новосибирске. Только в понедельник медики сообщат им план действий, расскажут о перспективах и состоянии Елены.

«Когда маму привезли в больницу, провели консилиум, но результаты пока нам не сообщили. Потом начались праздники и вот 27 февраля, вероятно, нас позовут на разговор».

Напомним, жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву транспортировали на родину с Бали 22 февраля. Она впала в кому на острове и попала в дорогую частную клинику. Семья попросила помощи в эвакуации женщины у властей региона и им помогли – оплатили перевозку и лечение в Индонезии.

В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
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Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
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#Алина Шефер#Лечение#Кома#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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