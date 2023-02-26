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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире на Высоцкого

26 февраля 2023, 05:09
Фото: 1MI
Труп мужчины нашли в квартире на Высоцкого в Новосибирске
Мертвого мужчину обнаружили в запертой квартире дома на МЖК в Новосибирске. Сайт Atas.info узнал, что случилось с сибиряком.

Известно, что тело принадлежит мужчине на вид средних лет. Полицейские еще устанавливают его личность, ищут родственников.

«Труп нашли в квартире на улице Высоцкого. Соседи заподозрили неладное и начали стучаться в двери, но никто не открыл – вызвали спасателей МАСС. Предварительно, его смерть не несет криминальный характер», - сообщил Atas.info источник в правоохранительных органах.

Причину и обстоятельства гибели хозяина квартиры еще выясняют.

Напомним, в конце 2022 года бомж облюбовал квартиру мертвого незнакомца в Новосибирске. Он отметил Новый год рядом с трупом мужчины.

В Новосибирске бомж заселился на Новый год в квартиру с трупом
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#Алина Шефер#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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