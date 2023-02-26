В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире на Высоцкого

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Известно, что тело принадлежит мужчине на вид средних лет. Полицейские еще устанавливают его личность, ищут родственников.
«Труп нашли в квартире на улице Высоцкого. Соседи заподозрили неладное и начали стучаться в двери, но никто не открыл – вызвали спасателей МАСС. Предварительно, его смерть не несет криминальный характер», - сообщил Atas.info источник в правоохранительных органах.
Причину и обстоятельства гибели хозяина квартиры еще выясняют.
Напомним, в конце 2022 года бомж облюбовал квартиру мертвого незнакомца в Новосибирске. Он отметил Новый год рядом с трупом мужчины.