В Новосибирске жилой дом остался без света после потопа

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Сибиряки рассказал, что в здании частично осела крыша. Из-за потопа перегорели все лампы. Также облупилась краска на стенах и потолках, намокли обои в квартирах.
«Мы сидим без света теперь - сгорел блок подсветки. Всю мебель залило водой, и продолжает заливать. Выставили везде ведра и тазики. Ждем бригаду рабочих», - рассказал хозяин одной из квартир, оставивший пост в соцсети во «ВКонтакте».
Жильцы пострадавшего от резкой оттепели дома уже обратились в ЖКХ и УК. На данный момент никто из специалистов не приехал.
Напомним, в Новосибирске с 1 марта начнется резкое потепление. Все службы предупреждены о том, что с крыш пора чистить снег и наледь.