atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В Новосибирске жилой дом остался без света после потопа

26 февраля 2023, 08:50
Фото: соцсети
Многоквартирный дом затопило в Новосибирске - жильцы остались без света
Многоквартирный дом на Кирова, 319 в Новосибирске затопило талым снегом, и жильцы остались без света. Со их слов, теперь потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Сибиряки рассказал, что в здании частично осела крыша. Из-за потопа перегорели все лампы. Также облупилась краска на стенах и потолках, намокли обои в квартирах.

«Мы сидим без света теперь - сгорел блок подсветки. Всю мебель залило водой, и продолжает заливать. Выставили везде ведра и тазики. Ждем бригаду рабочих», - рассказал хозяин одной из квартир, оставивший пост в соцсети во «ВКонтакте».

Жильцы пострадавшего от резкой оттепели дома уже обратились в ЖКХ и УК. На данный момент никто из специалистов не приехал.

Напомним, в Новосибирске с 1 марта начнется резкое потепление. Все службы предупреждены о том, что с крыш пора чистить снег и наледь.

Резкие скачки от плюса до минуса: какая погода ждет новосибирцев в марте 2023 года
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Потоп#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Год с начала военной спецоперации: 10 знаковых фото из Новосибирска
24 февраля 08:47
В Новосибирске участников СВО в военной форме не пустили в бар
Сегодня, 10:19
В больнице Бердска умерла пострадавшая при взрыве на Линейной мама 7-летнего мальчика
Вчера, 08:11
«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО
Сегодня, 02:50
В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
Сегодня, 09:49
Будущие родители устроили гендер-пати в Новосибирске на колесе обозрения
Вчера, 02:57