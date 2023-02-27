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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Новосибирский юрист Сапожникова разъяснила ситуацию с отпусками для мобилизованных

27 февраля 2023, 10:29
Фото: 1MI
Военнослужащие, участвующие в СВО, приравниваются в правах к профессиональным военным-контрактникам.

Юрист Марина Сапожникова из Новосибирска рассказала про отпуск для мобилизованных

В своей речи во время обращения к Федеральному Собранию Владимир Путин сказал, что бойцы, участвующие в спецоперации, имеют право на отпуск 14 дней каждые полгода, без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно. Это прокомментировала новосибирский юрист Марина Сапожникова.

"Официального постановления об отпусках для мобилизованных, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО, еще нет", - сообщила изданию Сиб.фм новосибирский юрист Марина Сапожникова. График отпусков составляется командиром на основе боеспособности подразделения и ситуации на линии фронта. Также юрист подчеркнула, что мобилизованные имеют такие же права, как и профессиональные военнослужащие-контрактники. 

Ранее на портале "Объясняем.рф" писали, что отпуск, на который могут рассчитывать военнослужащие, 30 дней в течение года.

Супруга мобилизованного в зону СВО новосибирца не может оформить наследство
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В связи с частичной мобилизацией, которая не проводилась в стране десятки лет, возникает много вопросов. В Новосибирске жена уехавшего в зону СВО мобилизованного не может принять участие в процессе за право наследства. Доверенность мужа она получить так же не может, так как с ним нет связи.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Отпуск#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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