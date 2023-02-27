Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
"Официального постановления об отпусках для мобилизованных, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО, еще нет", - сообщила изданию Сиб.фм новосибирский юрист Марина Сапожникова. График отпусков составляется командиром на основе боеспособности подразделения и ситуации на линии фронта. Также юрист подчеркнула, что мобилизованные имеют такие же права, как и профессиональные военнослужащие-контрактники.
Ранее на портале "Объясняем.рф" писали, что отпуск, на который могут рассчитывать военнослужащие, 30 дней в течение года.
В связи с частичной мобилизацией, которая не проводилась в стране десятки лет, возникает много вопросов. В Новосибирске жена уехавшего в зону СВО мобилизованного не может принять участие в процессе за право наследства. Доверенность мужа она получить так же не может, так как с ним нет связи.