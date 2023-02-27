В связи с частичной мобилизацией, которая не проводилась в стране десятки лет, возникает много вопросов. В Новосибирске жена уехавшего в зону СВО мобилизованного не может принять участие в процессе за право наследства. Доверенность мужа она получить так же не может, так как с ним нет связи.