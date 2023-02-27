В Новосибирске труп человека нашли под окнами многоэтажки на Стартовой

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Published Сегодня, 02:36
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Труп сибиряки заметили утром 27 февраля в микрорайоне Горский. Человек лежал без признаков жизни, накрытый пленкой, в зимней одежде и обуви.
Местные жители рассказали, что несколько минут назад на место трагедии приехали полицейские. Также очевидцы вызвали скорую помощь, чтобы врачи зафиксировали смерть человека.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области по этому инциденту журналистам еще не дали комментариев. Пока остаются неизвестными обстоятельства гибели человека.
Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске дети нашли труп молодого мужчины в коллекторе теплосети.