В Новосибирске труп человека нашли под окнами многоэтажки на Стартовой

Тело человека обнаружили прохожие в снегу возле дома на улице Стартовой, 1 в Новосибирске. Очевидцы поделились этой новостью в соцсети во «ВКонтакте».

Труп сибиряки заметили утром 27 февраля в микрорайоне Горский. Человек лежал без признаков жизни, накрытый пленкой, в зимней одежде и обуви. Местные жители рассказали, что несколько минут назад на место трагедии приехали полицейские. Также очевидцы вызвали скорую помощь, чтобы врачи зафиксировали смерть человека. В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области по этому инциденту журналистам еще не дали комментариев. Пока остаются неизвестными обстоятельства гибели человека. Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске дети нашли труп молодого мужчины в коллекторе теплосети. В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире на Высоцкого Узнать подробнее