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В Новосибирске труп человека нашли под окнами многоэтажки на Стартовой

27 февраля 2023, 02:36
Фото: АСТ-54/ВК
Труп человека нашли под окнами на Стартовой
Тело человека обнаружили прохожие в снегу возле дома на улице Стартовой, 1 в Новосибирске. Очевидцы поделились этой новостью в соцсети во «ВКонтакте».

Труп сибиряки заметили утром 27 февраля в микрорайоне Горский. Человек лежал без признаков жизни, накрытый пленкой, в зимней одежде и обуви.

Местные жители рассказали, что несколько минут назад на место трагедии приехали полицейские. Также очевидцы вызвали скорую помощь, чтобы врачи зафиксировали смерть человека.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области по этому инциденту журналистам еще не дали комментариев. Пока остаются неизвестными обстоятельства гибели человека.

Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске дети нашли труп молодого мужчины в коллекторе теплосети. 

В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире на Высоцкого
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#Алина Шефер#Труп#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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