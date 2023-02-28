2 ноября 2022 года на берегу озера рядом с селом Каменка подросток вышел на хрупкий лед, провалился и начал тонуть. Денис бросился ему на помощь. Ему удалось вытащить из ледяной воды на кромку льда утопавшего, и тот ползком смог добраться до берега. Но сам Денис погиб – сердце не выдержало длительного переохлаждения.