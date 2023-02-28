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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Путин посмертно наградил школьника из Новосибирской области

28 февраля 2023, 13:15
Фото: 1MI
Путин наградил мальчика за спасение человека

Новосибирский школьник награжден посмертно указом Владимира Путина

Указом президента России Владимира Путина медалью "За спасение погибавших" награжден девятиклассник из села Каменка. Он спас людей из воды, но сам выбраться не смог

Денис Губко, ученик 9 Г класса Каменской средней школы в пригороде Новосибирска посмертно награжден медалью "За спасение погибавших". Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.  

2 ноября 2022 года на берегу озера рядом с селом Каменка подросток вышел на хрупкий лед, провалился и начал тонуть. Денис бросился ему на помощь. Ему удалось вытащить из ледяной воды на кромку льда утопавшего, и тот ползком смог добраться до берега. Но сам Денис погиб – сердце не выдержало длительного переохлаждения.

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#Награда#Смерть#Школьник#Общество#Новосибирская область
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