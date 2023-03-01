Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Транслироваться игра будет в 21:00 по новосибирскому времени. Предлагаем список каналов и сайтов, где можно смотреть первую игру ХК «Сибирь» в серии плей-офф.
Прямая трансляция бесплатно:
– Все матчи ХК "Сибирь" плей-офф будут транслироваться на новосибирском ТВ-канале ОТС, сообщил Атас.инфо начальник спортивной редакции телеканала Михаил Дорошенко. 2 марта начало матча в 21:00 по новосибирскому времени, а вторая игра 4 марта начнется в 18:00.
– На главном спортивном канале Матч ТВ в 21:00 пройдёт онлайн-трансляция игры.
Платные трансляции:
– На сайте Матч ТВ на платной основе можно смотреть онлайн-трансляцию.
– Сайт КХЛ в режиме реального времени позволит посмотреть игру. Трансляцию можно приобрести там же.
– Канал КХЛ также будет транслировать поединок двух команд. Однако он входит в платные ТВ-подписки.
Напомним, что ХК «Сибирь» занял шестое место в конференции «Восток» по итогам регулярного чемпионата. Подробнее о сопернике новосибирских хоккеистов и расписании плей-офф читайте в материале Атас.инфо.