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Published Сегодня, 02:18

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«Авангард»-«Сибирь» плей-офф КХЛ 2 марта 2023 – во сколько смотреть прямую трансляцию

1 марта 2023, 02:18
Фото: Сайт ХК «Сибирь»
«Сибирь» начинает плей-офф серией сибирского «дерби» против «Авангарда»

Стало известно время первого матча «Авангард»-«Сибирь» 2 марта в плей-офф КХЛ

2 марта стартует серия плей-офф ХК «Сибирь» (Новосибирск) и омского «Авангарда» КХЛ 2022/2023. Команды встречаются в ¼ финала Кубка Гагарина - Восток. Мы выяснили: какие ТВ-каналы покажут прямую трансляцию матча и во сколько.

Транслироваться игра будет в 21:00 по новосибирскому времени. Предлагаем список каналов и сайтов, где можно смотреть первую игру  ХК «Сибирь» в серии плей-офф.

Прямая трансляция бесплатно:

– Все матчи ХК "Сибирь" плей-офф будут транслироваться на новосибирском ТВ-канале ОТС, сообщил Атас.инфо начальник спортивной редакции телеканала Михаил Дорошенко. 2 марта начало матча в 21:00 по новосибирскому времени, а вторая игра 4 марта начнется в 18:00.

– На главном спортивном канале Матч ТВ в 21:00 пройдёт онлайн-трансляция игры.

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Платные трансляции:

– На сайте Матч ТВ на платной основе можно смотреть онлайн-трансляцию.

– Сайт КХЛ в режиме реального времени позволит посмотреть игру. Трансляцию можно приобрести там же.

– Канал КХЛ также будет транслировать поединок двух команд. Однако он входит в платные ТВ-подписки.

Напомним, что ХК «Сибирь» занял шестое место в конференции «Восток» по итогам регулярного чемпионата. Подробнее о сопернике новосибирских хоккеистов и расписании плей-офф читайте в материале Атас.инфо.

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