Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Дорохов погиб на СВО

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
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Как сообщили в администрации района, сибиряк вызвался в зону спецоперации добровольцем осенью прошлого года. Он погиб 7 февраля 2023-го на 37 году жизни.
Еще в молодости он обучался в НВВКУ, но не закончил – ушел в армию. После службы Роман уехал в ЕАО. Работал на железной дороге, освоил профессию помощника машиниста.
Церемония прощания с военным состоялась 28 февраля. С ним простились мама, друзья и земляки, отсутствовал только брат – он сам служит сейчас на Донбассе.