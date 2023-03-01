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Published Сегодня, 01:11

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Updated Сегодня, 01:13

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Дорохов погиб на СВО

1 марта 2023, 01:11
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
В зоне СВО погиб военный из Купино Роман Дорохов
Новосибирцы простились в Купино с погибшим в ходе СВО земляком Романом Дороховым. Мужчина защищал Отечество в составе ЧВК «Вагнер».

Как сообщили в администрации района, сибиряк вызвался в зону спецоперации добровольцем осенью прошлого года. Он погиб 7 февраля 2023-го на 37 году жизни.

Еще в молодости он обучался в НВВКУ, но не закончил – ушел в армию. После службы Роман уехал в ЕАО. Работал на железной дороге, освоил профессию помощника машиниста.

Церемония прощания с военным состоялась 28 февраля. С ним простились мама, друзья и земляки, отсутствовал только брат – он сам служит сейчас на Донбассе.

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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