Многодетная мать из Новосибирска отправится в зону СВО работать врачом

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
У 36-летней Елизаветы трое сыновей в возрасте от 6 до 16 лет. За ними будет приглядывать бабушка так, как и отец мальчиков тоже сейчас служит добровольцем на Донбассе.
Женщина рассказала, что собиралась отправиться на спецоперацию еще в самом начале, но ей отказали. А 21 февраля ей позвонили из военкомата и попросили о помощи. Уже 3 марта Елизавета отбывает в зону боевых действий, пишет КП-Новосибирск.
Сибирячка много лет работает медиком в Новосибирске. Имеет два образования – медсестры и акушера. Она уверена, что ее навыки пригодятся в ДНР и ЛНР.
Чтобы попасть в ряды военных Елизавета прошла долгий и трудный путь. Доказала свою профпригодность, прошла физподготовку и даже обрезала волосы.
«Я сделала максимально короткую стрижку, отрезала сантиметров 20, чтобы волосы можно было только в пучок собирать», - рассказала Елизавета.
Сейчас сибирячке собраться в дорогу помогает депутат Законодательного собрания региона. Женщине уже подыскивают берцы, форму, наполняют аптечки.