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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Многодетная мать из Новосибирска отправится в зону СВО работать врачом

1 марта 2023, 06:14
Фото: КП-Новосибирск
Мать троих детей из Новосибирска отправится работать в зону СВО
Мама троих детей, акушерка из Новосибирска Елизавета уезжает на СВО спасать людей. Женщину распределили в танковые войска.

У 36-летней Елизаветы трое сыновей в возрасте от 6 до 16 лет. За ними будет приглядывать бабушка так, как и отец мальчиков тоже сейчас служит добровольцем на Донбассе.

Женщина рассказала, что собиралась отправиться на спецоперацию еще в самом начале, но ей отказали. А 21 февраля ей позвонили из военкомата и попросили о помощи. Уже 3 марта Елизавета отбывает в зону боевых действий, пишет КП-Новосибирск.

Сибирячка много лет работает медиком в Новосибирске. Имеет два образования – медсестры и акушера. Она уверена, что ее навыки пригодятся в ДНР и ЛНР.

Чтобы попасть в ряды военных Елизавета прошла долгий и трудный путь. Доказала свою профпригодность, прошла физподготовку и даже обрезала волосы.

«Я сделала максимально короткую стрижку, отрезала сантиметров 20, чтобы волосы можно было только в пучок собирать», - рассказала Елизавета.

Сейчас сибирячке собраться в дорогу помогает депутат Законодательного собрания региона. Женщине уже подыскивают берцы, форму, наполняют аптечки.  

 

#Общество#Участник СВО#Врач#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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