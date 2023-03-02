Бизнес на грибах продают за 100 млн рублей в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По информации «Коммерсантъ Новосибирск», выставлены на аукцион доли физлиц и доля юрлица в компании. Причина продажи бизнеса по выращиванию и поставке шампиньонов и вешенок неизвестна.
Отмечается, что торги начнутся со 100 миллионов рублей. Победителя выберут в конце марта 2023 года.
Грибная компания работает на рынке Новосибирской области уже более 5 лет. Последние сведения о выручке относятся к 2021 году, тогда она составила 78,4 млн, а чистая прибыль – 1,7 млн рублей.