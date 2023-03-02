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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Бизнес на грибах продают за 100 млн рублей в Новосибирске

2 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
Компанию по производству грибов продают в Новосибирске
Компанию по производству грибов «Сибирская грибная поляна» выставили на торги в Новосибирске. Стоимость лота - 100 млн рублей.

По информации «Коммерсантъ Новосибирск», выставлены на аукцион доли физлиц и доля юрлица в компании. Причина продажи бизнеса по выращиванию и поставке шампиньонов и вешенок неизвестна.

Отмечается, что торги начнутся со 100 миллионов рублей. Победителя выберут в конце марта 2023 года.

Грибная компания работает на рынке Новосибирской области уже более 5 лет. Последние сведения о выручке относятся к 2021 году, тогда она составила 78,4 млн, а чистая прибыль – 1,7 млн рублей.

#Алина Шефер#Грибы#Продажа#Аукцион#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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