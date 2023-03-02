Мэр Анатолий Локоть встретился с новосибирскими школьниками

Социально значимые проекты были отобраны для реализации на практике в честь 130-летия Новосибирска. Всего их – 8 (по одному от каждого района или округа). Встреча Анатолия Локтя с детьми состоялась в рамках просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом» и городского детского форума «Азбука больших возможностей».