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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Мэр Анатолий Локоть встретился с новосибирскими школьниками

2 марта 2023, 09:55
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
8 проектов стали лучшими для Новосибирска
Встреча участников II городского детского форума «Азбука больших возможностей», а также лидеров общественных организация для детей и школьных активов состоялась в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть поприветствовал школьников, которые представили проекты.

Социально значимые проекты были отобраны для реализации на практике в честь 130-летия Новосибирска. Всего их – 8 (по одному от каждого района или округа). Встреча Анатолия Локтя с детьми состоялась в рамках просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом» и городского детского форума «Азбука больших возможностей».

Анатолий Локоть выразил надежду, что молодежь свяжет свое будущее с Новосибирском и сумеет реализовать свой потенциал именно в столице Сибири.

«Новосибирск – молодой город, он быстро развивается, и это одно из главных его преимуществ. Это город энергичных и предприимчивых людей. Здесь богатая культурная, общественная и политическая жизнь», - сказал градоначальник.
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Отметим, что на форуме ранее было представлено 38 социально значимых проектов по различным направлениям, в частности, экологии, волонтерства, безопасности и досуга. В ноябре прошлого года эти проекты презентовали и защищали.

Так, лучшими стали темы, направленные на улучшение благополучия и комфортной среды новосибирцев. Например, школьники из Центрального округа разработали многофункциональное мобильное приложение, содержащее интерактивную карту округа, где будут отмечены локации определённой направленности (досуг, профориентация, экология и другое). Дети из Кировского района задумали провести «Реформу чистоты» и убедить горожан в необходимости сортировать мусор.

Во время встречи ребята пообщались с мэром и о его работе, любимых книгах, увлечениях и планах на будущее. Одним из интересных вопросов был портрет лидера и новосибирца в будущем.

#Дети#Школа#Школьники#Мэр#Мэр Новосибирска#Локоть#Анатолий Локоть#Общество#Город#Культура#Экология#Новосибирск#Эмилия Губарева
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