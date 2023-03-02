Мэр Анатолий Локоть встретился с новосибирскими школьниками

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Социально значимые проекты были отобраны для реализации на практике в честь 130-летия Новосибирска. Всего их – 8 (по одному от каждого района или округа). Встреча Анатолия Локтя с детьми состоялась в рамках просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом» и городского детского форума «Азбука больших возможностей».
Анатолий Локоть выразил надежду, что молодежь свяжет свое будущее с Новосибирском и сумеет реализовать свой потенциал именно в столице Сибири.
«Новосибирск – молодой город, он быстро развивается, и это одно из главных его преимуществ. Это город энергичных и предприимчивых людей. Здесь богатая культурная, общественная и политическая жизнь», - сказал градоначальник.
Отметим, что на форуме ранее было представлено 38 социально значимых проектов по различным направлениям, в частности, экологии, волонтерства, безопасности и досуга. В ноябре прошлого года эти проекты презентовали и защищали.
Так, лучшими стали темы, направленные на улучшение благополучия и комфортной среды новосибирцев. Например, школьники из Центрального округа разработали многофункциональное мобильное приложение, содержащее интерактивную карту округа, где будут отмечены локации определённой направленности (досуг, профориентация, экология и другое). Дети из Кировского района задумали провести «Реформу чистоты» и убедить горожан в необходимости сортировать мусор.
Во время встречи ребята пообщались с мэром и о его работе, любимых книгах, увлечениях и планах на будущее. Одним из интересных вопросов был портрет лидера и новосибирца в будущем.