Объединились на Объединения: новосибирцы устали ждать УК и сами убрали снег во дворе

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
На уборку жильцы вышли поздно вечером, после трудного рабочего дня. А все началось с того, что уже несколько дней их просьбы игнорирует управляющая компания.
«Мы просили УК множество раз прислать нам дворников, снега по колено, еще и наледь повсюду. Но нас не услышали. Кормили завтраками, вот мы объединились с соседями и решили действовать сами», - рассказал Atas.info один из местных жителей Михаил.
Новосибирцы ловко орудовали лопатами несколько часов и наконец расчистили парковки и проезд к ним. А в УК их поступок пока никак не оценили. Журналисту Atas.info они отказали в комментариях.