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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Объединились на Объединения: новосибирцы устали ждать УК и сами убрали снег во дворе

2 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI

В Новосибирске жители улицы Объединения вместо УК очистили двор от снега

Жители Новосибирска не дождались дворников УК и сами убрали снег во дворе дома на улице Объединения. Свой импровизированный субботник сибиряки сняли на видео и выложили в Сеть.

На уборку жильцы вышли поздно вечером, после трудного рабочего дня. А все началось с того, что уже несколько дней их просьбы игнорирует управляющая компания.

«Мы просили УК множество раз прислать нам дворников, снега по колено, еще и наледь повсюду. Но нас не услышали. Кормили завтраками, вот мы объединились с соседями и решили действовать сами», - рассказал Atas.info один из местных жителей Михаил.

Новосибирцы ловко орудовали лопатами несколько часов и наконец расчистили парковки и проезд к ним. А в УК их поступок пока никак не оценили. Журналисту Atas.info они отказали в комментариях.

#Дворники#Снег#Уборка#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Видео#Алина Шефер
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