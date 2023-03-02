В Новосибирске нашли труп 42-летнего мужчины в коллекторе

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Погибшего нашли прохожие в отрытом люке на улице Петухова 1 марта. Они вызвали на место трагедии специалистов.
Больше часа потребовалось спасателям, чтобы эвакуировать труп человека. После его передали полиции.
Правоохранители узнали, что погиб в коллекторе 42-летний мужчина. Сейчас они выясняют обстоятельства, при которых этого могло с ним произойти.
Напомним, ранее на улице Гоголя в Новосибирске нашли труп молодого мужчины, который провалился в коллектор.