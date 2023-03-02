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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

В Новосибирске нашли труп 42-летнего мужчины в коллекторе

2 марта 2023, 03:17
Фото: МАСС/группа в ВК
Труп мужчины нашли в коллекторе в Новосибирске
Спасатели вытащили тело мужчины из коллектора в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщила служба МАСС.

Погибшего нашли прохожие в отрытом люке на улице Петухова 1 марта. Они вызвали на место трагедии специалистов.

Больше часа потребовалось спасателям, чтобы эвакуировать труп человека. После его передали полиции.

Правоохранители узнали, что погиб в коллекторе 42-летний мужчина. Сейчас они выясняют обстоятельства, при которых этого могло с ним произойти.

Напомним, ранее на улице Гоголя в Новосибирске нашли труп молодого мужчины, который провалился в коллектор. 

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#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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