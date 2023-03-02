В Новосибирске прооперировали впавшую в кому на Бали сибирячку

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Дочь Наталья рассказала, что маму оперировали в Федеральном центре нейрохирургии. После ее доставили в реанимацию Новосибирской областной больницы.
«Врачи выявили у мамы разорванную аневризму и сделали еще операцию. Сейчас ее состояние тяжелое, но она понемногу приходит в себя», - рассказала Atas.info Наталья.
Также дочь сибирячки сообщала ранее, что мама с трудом перенесла перелет в Новосибирск. Но, когда она увидела родных, ей стало легче. Сейчас они уповают только на наших врачей.
Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому на острове Бали после инсульта. В конце февраля женщину эвакуировали на родину для дальнейшего лечения.