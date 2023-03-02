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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Новосибирске прооперировали впавшую в кому на Бали сибирячку

2 марта 2023, 07:37
Фото: предоставила семья Новосельцевых
В Новосибирске провели операцию женщине, впавшей в кому на Бали
Врачи провели операцию Елене Новосельцевой в Новосибирске, которую впала в кому на Бали. Сейчас она в тяжелом состоянии, но продолжает бороться.

Дочь Наталья рассказала, что маму оперировали в Федеральном центре нейрохирургии. После ее доставили в реанимацию Новосибирской областной больницы.

«Врачи выявили у мамы разорванную аневризму и сделали еще операцию. Сейчас ее состояние тяжелое, но она понемногу приходит в себя», - рассказала Atas.info Наталья.

Также дочь сибирячки сообщала ранее, что мама с трудом перенесла перелет в Новосибирск. Но, когда она увидела родных, ей стало легче. Сейчас они уповают только на наших врачей.

Дочь рассказала о состоянии мамы после эвакуации с Бали в Новосибирск
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Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому на острове Бали после инсульта. В конце февраля женщину эвакуировали на родину для дальнейшего лечения.

Жительницу Новосибирска с инсультом доставили с Бали в Россию
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Лечение#Кома
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