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В Новосибирске скончался легендарный театральный художник Владимир Фатеев

2 марта 2023, 15:15
Фото: аккаунт в ВК Союз театральных деятелей РФ.НОВОСИБИРСК

В Новосибирске ушел из жизни заслуженный художник России Владимир Фатеев

Ушел из жизни заслуженный художник России Владимир Фатеев. О месте и дате прощания будет объявлено позже

В четверг, 2 марта, на 72 году жизни перестало биться сердце заслуженного художника РФ, блестящего оформителя театральных постановок Владимира Фатеева, сообщили в Союзе театральных деятелей Новосибирска. Выпускник Красноярского художественного училища и Ленинградского государственного института театра, музыки и кино в начале 80-х годов перебрался в Новосибирск, где в итоге оформил более 70 театральных постановок. Его называли одним из самых оригинальных театральных художников.

Фатеев неоднократно становился победителем театральной премии "Парадиз", его называли "Человеком года" в Новосибирске. Работы художника хранятся в Новосибирском государственном художественном музее, ряде других государственных музеев России, у коллекционеров в США, странах Европы, Австралии и Японии.

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#Общество#Смерть#Художник#Театр#Новосибирск
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