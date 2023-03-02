В четверг, 2 марта, на 72 году жизни перестало биться сердце заслуженного художника РФ, блестящего оформителя театральных постановок Владимира Фатеева, сообщили в Союзе театральных деятелей Новосибирска. Выпускник Красноярского художественного училища и Ленинградского государственного института театра, музыки и кино в начале 80-х годов перебрался в Новосибирск, где в итоге оформил более 70 театральных постановок. Его называли одним из самых оригинальных театральных художников.