Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
В четверг, 2 марта, на 72 году жизни перестало биться сердце заслуженного художника РФ, блестящего оформителя театральных постановок Владимира Фатеева, сообщили в Союзе театральных деятелей Новосибирска. Выпускник Красноярского художественного училища и Ленинградского государственного института театра, музыки и кино в начале 80-х годов перебрался в Новосибирск, где в итоге оформил более 70 театральных постановок. Его называли одним из самых оригинальных театральных художников.
Фатеев неоднократно становился победителем театральной премии "Парадиз", его называли "Человеком года" в Новосибирске. Работы художника хранятся в Новосибирском государственном художественном музее, ряде других государственных музеев России, у коллекционеров в США, странах Европы, Австралии и Японии.