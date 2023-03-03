Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
С началом работы Социального фонда в большинстве случаев не нужно лично обращаться в клиентскую службу СФР или обращаться в МФЦ за получением госуслуг. «103 сервиса Социального фонда России работают сегодня на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности Фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей» — рассказал Управляющий отделением Социального фонда по Новосибирской области Александр Терепа.
При этом часть услуг на сегодняшний день предоставляется даже без подачи заявлений, в проактивном режиме. Вот эти семь услуг СФР оказывает без обращения и подачи заявления в автоматическом режиме, в том числе, шесть выплат:
Единое пособие семьям с детьми выплачивается 3 числа за прошедший месяц, определены и другие даты выплаты детских пособий в марте.