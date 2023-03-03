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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Какие выплаты в Новосибирской области начислят автоматически

3 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI
Сертификат на материнский (семейный) капитал назначается по данным ЗАГС

Социальный фонд в Новосибирской области начисляет ряд выплат без обращения

С 1 января 2023 года в России заработал Социальный фонд, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. О том, какие выплаты начисляются и какие услуги фонда оказываются автоматически, рассказал управляющий Социальным фондом по Новосибирской области Александр Терепа.

С началом работы Социального фонда в большинстве случаев не нужно лично обращаться в клиентскую службу СФР или обращаться в МФЦ за получением госуслуг. «103 сервиса Социального фонда России работают сегодня на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности Фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей» — рассказал Управляющий отделением Социального фонда по Новосибирской области Александр Терепа.

При этом часть услуг на сегодняшний день предоставляется даже без подачи заявлений, в проактивном режиме. Вот эти семь услуг СФР оказывает без обращения и подачи заявления в автоматическом режиме, в том числе, шесть выплат:

  • сертификат на материнский (семейный) капитал — по данным ЗАГС;
  • СНИЛС новорожденным;
  • ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам, пенсии по инвалидности — по данным ФРИ (Федеральный реестр инвалидов);
  • пособия по временной нетрудоспособности;
  • единовременное пособие по беременности и родам;
  • при рождении ребенка;
  • по уходу до 1,5 лет для работающих граждан.
График выплаты детских пособий за март 2023 в Новосибирске
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Единое пособие семьям с детьми выплачивается 3 числа за прошедший месяц, определены и другие даты выплаты детских пособий в марте.

#Пособие#Выплаты#Социальный фонд#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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