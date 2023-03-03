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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Концерт певицы Асии отменен в Новосибирске – вернут ли деньги за билеты

3 марта 2023, 06:08
Фото: Анастасия Алентьева/ВК
Девушка не споет в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт певицы Асии

Выступление певицы Асии перед новосибирцами отменили, вслед за другими российскими городами.

В официальной ВК-группе артистки указано, что концерты не состоятся в Томске, Кемерово, Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Саратове, Волгограде, Воронеже, Ростове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

Atas.info подтвердили в администрации лофт-парка «Подземка» информацию об отмене мероприятия. Многие фанаты певицы Асии расстроились, услышав эту новость.

«Я люблю Асию с 2019 года, после «Песен». Затем она пела вместе с «Рапсатом» - это мои любимые исполнители. Знаю все треки наизусть, была на концерте у Асии в Кемерово, мне очень понравилось. Расстроилась, что в Новосибирске отменили ее выступление. Нам пообещали вернуть деньги за билеты, собираюсь на днях обратиться за этим», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска Алена.

Напомним, что молодая артистка действительно выступала на шоу «Песни» на ТНТ. Там талант артистки высоко оценили члены жюри Тимати и Баста.

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Ранее православные активисты предложили отменить концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске из-за танца на кресте. 

#Эмилия Губарева#Концерт#Отмена концерта#Общество#Культура#Новосибирск
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