Концерт певицы Асии отменен в Новосибирске – вернут ли деньги за билеты

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В официальной ВК-группе артистки указано, что концерты не состоятся в Томске, Кемерово, Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Саратове, Волгограде, Воронеже, Ростове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.
Atas.info подтвердили в администрации лофт-парка «Подземка» информацию об отмене мероприятия. Многие фанаты певицы Асии расстроились, услышав эту новость.
«Я люблю Асию с 2019 года, после «Песен». Затем она пела вместе с «Рапсатом» - это мои любимые исполнители. Знаю все треки наизусть, была на концерте у Асии в Кемерово, мне очень понравилось. Расстроилась, что в Новосибирске отменили ее выступление. Нам пообещали вернуть деньги за билеты, собираюсь на днях обратиться за этим», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска Алена.
Напомним, что молодая артистка действительно выступала на шоу «Песни» на ТНТ. Там талант артистки высоко оценили члены жюри Тимати и Баста.
Ранее православные активисты предложили отменить концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске из-за танца на кресте.