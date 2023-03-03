Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Искитимской городской больнице произошли кадровые перестановки - назначен новый главный врач. Им стал бывший главврач больницы в г. Кочки Новосибирской области Владимир Новиков. Константин Хальзов во время представления нового руководителя больницы 3 марта отметил, что ЦРБ в Кочках стала лучшей в области с точки зрения оказания медицинской помощи.
Бывший главврач Искитимской больницы Алексей Кайгородов проработал на этой должности 20 лет, он продолжит свою трудовую деятельность в этой же больнице на должности заместителя главного врача. Константин Хальзов поблагодарил Алексея Кайгородова и вручил Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области.
В конце прошлого года в Чистоозерной больнице восставили на работе анестезиолога, во время смены которого умер ребенок.