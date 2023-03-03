В Искитимской городской больнице произошли кадровые перестановки - назначен новый главный врач. Им стал бывший главврач больницы в г. Кочки Новосибирской области Владимир Новиков. Константин Хальзов во время представления нового руководителя больницы 3 марта отметил, что ЦРБ в Кочках стала лучшей в области с точки зрения оказания медицинской помощи.