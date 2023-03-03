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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Министр здравоохранения НСО представил нового главврача Искитимской больницы

3 марта 2023, 15:11
Фото: 1MI
Искитимскую Центральную городскую больницу возглавит Владимир Новиков

Владимир Новиков стал новым главным врачом Центральной городской больницы в Искитиме

Константин Хальзов представил нового главного врача Искитимской городской больницы - им стал Владимир Новиков, до этого возглавлявший больницу в Кочках. Работавший на должности главврача в Искитиме Алексей Кайгородов переведен на должность заместителя главврача.

В Искитимской городской больнице произошли кадровые перестановки - назначен новый главный врач. Им стал бывший главврач больницы в г. Кочки Новосибирской области Владимир Новиков. Константин Хальзов во время представления нового руководителя больницы 3 марта отметил, что ЦРБ в Кочках стала лучшей в области с точки зрения оказания медицинской помощи.

Бывший главврач Искитимской больницы Алексей Кайгородов проработал на этой должности 20 лет, он продолжит свою трудовую деятельность в этой же больнице на должности заместителя главного врача. Константин Хальзов поблагодарил Алексея Кайгородова и вручил Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области.

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#Врач#Больница#Общество#Здоровье#Константин Хальзов
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